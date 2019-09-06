Milli Piyango bileti satışına düzenleme

Milli Piyango İdaresince bilet satış, çekiliş ve ikramiye, hemen-kazan ve sayısal oyunlar yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı.

Milli Piyango bileti satışına düzenleme
TÜRKİYE
G.Tarihi: 06.09.2019 16:46
0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Milli Piyango İdaresince yapılan değişiklikle yönetmeliğe "bilet ortaklığı" ifadesi eklendi. Sanal ortam üzerinden bir veya bir grup biletin, birden fazla abone tarafından biletlerin üzerinde yazılı birim fiyatlarına göre hesaplanan satış tutarını geçmemek üzere aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına imkan sağlandı. Böylece bilet satışı ve ikramiye ödemesi gibi hizmetlerin, hızlı ve düşük maliyetli şekilde, vatandaşa en yakın yerden sunulabilmesi olanağı getirildi.

Biletlerin toptan satışı başbayiye, İdare veya satış merkezlerince, bayilere de satış merkezi veya başbayiler tarafından yapılacak.

Biletlerin başbayi ve bayilere toptan satış zamanı ve şekli ile diğer hususlar günün koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

Biletlerin satış fiyatı, üzerinde yazılı olan değer olacak. Biletler, satış fiyatının üstünde bir fiyatla satılamayacak. Değişiklikle "biletler, satış fiyatının altında bir fiyatla satılamaz" ibaresi kaldırıldı.

Biletlerin perakende satış zamanı günün koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

Çekiliş heyeti, İdarece belirlenecek görevlilerden oluşacak.

Başbayilik tüzel veya gerçek kişilere verilebilecek. Başbayilik verilecek kişiler ile iş yerlerinde aranacak şartlar günün koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

Başbayiler, İdarece ruhsat verilen bayilere toptan bilet satışı yapabilecek. Ancak İdare günün koşullarını da dikkate almak suretiyle başbayilerin tüketicilere perakende bilet satışı yapmalarına da izin verebilecek.

Bayilik verilecek gerçek ve tüzel kişilerin mevzuatı gereği ilgili meslek odalarına kayıtlı olacak. Ancak bayi isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilecek.

Bayilik ruhsatı verilmesinde gerçek kişilerde affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama veya kaçakçılık suçlarından birisi ile hüküm giymiş olmaması şartı da aranacak.

Sanal ortam bayilerinin yükümlülüğü

Sanal ortam bayileri, bilet ortaklığı dışında aynı bileti birden fazla aboneye satamayacak veya satın almadığı bilet ya da biletleri satın almış gibi abonelerine satamayacak.

Sanal ortam bayi veya İdare gerekli teknik alt yapının oluşturulması, abonelerin konu hakkında önceden bilgilendirilmesi ve onaylarının alınması, satışın yapıldığı abonelerden tahsil edilen tutarın biletlerin toplam satış fiyatından fazla olmaması kaydıyla, bir veya bir grup bileti birden fazla abonesine bilet ortaklığı şeklinde satabilecek. Bu şekilde satılan biletlere isabet eden ikramiyeler, sanal ortam bayisi veya İdarece, söz konusu biletleri satın alan abonelerinin banka hesaplarına, satın alma bedeli içindeki payları nispetinde ödenecek.

Bayilik ruhsatının iptalinde, biletin satış fiyatının üstünde bir bedelle satılması ile sanal ortam bayisinin, bilet ortaklığı dışında aynı bileti birden fazla abonesine satması veya satın almadığı bilet ya da biletleri satın almış gibi abonelerine satması veya buna teşebbüs etmesi de dahil edildi.

Milli Piyango Genel Müdürlüğü Hemen-Kazan Oyunu Yönetmeliği ile Milli Piyango Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliğinde de değişiklik yapılarak, bilet satışı ve bayilik ruhsatı verilmesi konuları düzenlendi.

Söz konusu yönetmelik değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da okul güvenliği toplantısı yapıldı
Isparta'da FETÖ'yle mücadele bahanesiyle suç örgütü kurma iddiası davası
Eğirdir Gölü için inceleme yapılacak bakanlık düğmeye bastı
TBMM Başkanvekili Bilgiç'ten ISUBÜ ziyareti
Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı
Isparta’da zincirleme kaza: 1 yaralı
Isparta 2. el elektrikli bisiklet ve motosiklet Güven Motor'da
Isparta'da Süpürge Dünyası Açıldı
Isparta'da uygun fiyatlı tüm kırtasiye ürünleri çantalar burada
Isparta'da 1 günlük su kesintisi
'Yarı fiyatına satılık' ifadesi tarih oluyor!
Uluborlu Türk Musiki Korusundan Muhteşem Konser
PARFÜM BİTKİLERİ ÇALIŞTAYI 9 EYLÜL'DE EĞİRDİR'DE
Isparta'da Sedir Kozalağı Toplanmaya Başlandı
Isparta'da Şeftali Hasat Bayramı
Isparta'da belediyeden çok önemli duyuru!
Isparta’da 100 Bekçi Göreve Başladı
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Isparta’yı Keşfe Çıktı
Rosemix saf, doğal şifalı lavanta ürünleri
Isparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildi
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta
DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''
Isparta'da Keçi kıl kırkımı şöleni
Eğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kesti
Isparta'da trafik kazası: 2 ölü
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdesüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da trafik kazası: 2 ölüIsparta'da trafik kazası: 2 ölü01 Eylül 2019
Burdur'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralıBurdur'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı31 Ağustos 2019
Eğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kestiEğirdir'de Kick Boks Zafer Kupası Maçları nefesleri kesti01 Eylül 2019
DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''DOĞUŞ MUTFAK ''EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ''01 Eylül 2019
Isparta'da Süpürge Dünyası AçıldıIsparta'da Süpürge Dünyası Açıldı04 Eylül 2019
Isparta’da zincirleme kaza: 1 yaralıIsparta’da zincirleme kaza: 1 yaralı04 Eylül 2019
Isparta'da havadan trafik denetimiIsparta'da havadan trafik denetimi31 Ağustos 2019
Isparta'da Keçi kıl kırkımı şöleniIsparta'da Keçi kıl kırkımı şöleni01 Eylül 2019
Isparta'da 1 günlük su kesintisiIsparta'da 1 günlük su kesintisi04 Eylül 2019
Isparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildiIsparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildi02 Eylül 2019
Araç sahipleri bu habere dikkat! bin 546 lira para cezası varAraç sahipleri bu habere dikkat! bin 546 lira para cezası var31 Ağustos 2019
Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldüHatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü05 Eylül 2019
Isparta'da Sedir Kozalağı Toplanmaya BaşlandıIsparta'da Sedir Kozalağı Toplanmaya Başlandı03 Eylül 2019
Isparta 2. el elektrikli bisiklet ve motosiklet Güven Motor'daIsparta 2. el elektrikli bisiklet ve motosiklet Güven Motor'da04 Eylül 2019
Isparta İl Özel İdaresi Kendi Elektriğini ÜretecekIsparta İl Özel İdaresi Kendi Elektriğini Üretecek01 Eylül 2019
Doğal gaza yüzde 15 zam geldiDoğal gaza yüzde 15 zam geldi31 Ağustos 2019
Emine Erdoğan, Salda Gölü'ndeEmine Erdoğan, Salda Gölü'nde02 Eylül 2019
PARFÜM BİTKİLERİ ÇALIŞTAYI 9 EYLÜL'DE EĞİRDİR'DEPARFÜM BİTKİLERİ ÇALIŞTAYI 9 EYLÜL'DE EĞİRDİR'DE03 Eylül 2019
Isparta'da uygun fiyatlı tüm kırtasiye ürünleri çantalar buradaIsparta'da uygun fiyatlı tüm kırtasiye ürünleri çantalar burada04 Eylül 2019
'Yarı fiyatına satılık' ifadesi tarih oluyor!'Yarı fiyatına satılık' ifadesi tarih oluyor!04 Eylül 2019