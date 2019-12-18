Milli Boksörümüz Sema Çalışkan

BALKAN İKİNCİSİ OLDU

Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen Balkan Boks Şampiyonasında mücadele eden Isparta Belediyespor Kulübü Milli Sporcusu Sema Çalışkan, Balkan ikincisi oldu.12-15 Aralık tarihleri arasında Antalya Kemer'de 30 yıl aradan sonra ilk defa düzenlenen Balkan Boks sampiyonasında 9 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 17 madalyayla ilk sırada yer alan Türk Milli Takımımız başta olmak üzere ilimizi bir kez daha gururlandıran Milli Sporcumuz Sema Çalışkan ile antrenör Melihşah Sarıca'yı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü