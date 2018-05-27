AK Parti Antalya Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili adayı Mustafa Köse, seçim çalışmasına Korkuteli ilçesinden başladı.AK Parti Antalya Milletvekili adayı Mustafa Köse, seçim çalışmasına Korkuteli’nden start verdi. Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, AK Parti İlçe Başkanı İlhami Yıldıran, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ev ziyaretleri yapan Köse, daha sonra Yelten, Yeşilyayla ve Yazır Mahallesinde vatandaşlarla buluştu.Milletvekili Köse, “Milletimizin huzur ve refahının artması, her şeyin millet odaklı olması en önemli yol haritalarımız, bu noktadan hareketle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üzerimize düşen ne varsa o gayreti göstereceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki bu davaya artı değer katmak adına gayret etmemiz gerekiyor. Biz bu gayreti en üst seviyede göstereceğiz. Cumhur ittifakı olarak kutlu bir yola çıktık. 19 ilçenin tamamında vatandaşımızla bir araya geleceğiz. İlk startımızı Korkuteli’nden verdik” dedi.İHA