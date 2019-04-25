Migros ramazan kolisi ile sofralarda yüzde 49'a varan tasarruf

- Migros, 36,90 TL'den başlayan 3 çeşit ramazan kolisini müşterilerinin beğenisine sundu

- Ramazan kolilerini tercih eden Migros müşterileri, yüzde 49'a varan tasarruf sağlarken, Money Bonus kredi kartı ile tek seferde yapılacak 100 TL ve üzeri alışverişlerde, tüm ramazan kolileri yüzde 25 indirimli alınabiliyor



Migros, ramazan kolisi ile sofralarda yüzde 49'a varan tasarruf sağlıyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, 36,90 TL’den başlayan 3 çeşit ramazan kolisini müşterilerinin beğenisine sundu.

Ramazan kolilerini tercih eden Migros müşterileri, yüzde 49’a varan tasarruf sağlıyor.

Migros’ta 13 ürünlü "Ramazan" kolisi 36,90 TL, 22 ürünlü koli 64,90 TL ve 31 ürünlü koli ise 89,90 TL’ye sunuldu. Her yıl müşterilerden gelen talebe göre hazırlanan koliler, undan salçaya, şekerden çaya, çorbadan reçele kadar sahur ve iftar sofraları için vazgeçilmez temel gıda maddelerinden oluşuyor. Kolilerde uygun fiyatlı ürünlerin yanında indirim çekleri de yer alıyor.

13 adet üründen oluşan "Bereket" kolisi 36,90 TL’den satılıyor. Bereket kolisi, 4 kişilik bir ailenin iftar sofrası için ihtiyacı olan ürünleri içeriyor. Bereket kolisinde 1 kilogram pilavlık pirinç, 1 kilogram pilavlık bulgur, 1 litre ayçiçek yağı, 1 kilogram un, 500 gram burgu makarna, 830 gram domates salçası, 500 gram çay, 750 gram küp şeker, 51 gram şehriyeli tavuk çorbası, 60 gram tavuk bulyon, 750 gram iyotlu sofra tuzu, 85 gram toz tatlı ve bir litre gazlı içecek bulunuyor.

22 adet üründen oluşan "Lezzet" kolisinin fiyatı ise 64,90 TL olarak belirlendi. Pakette 1 kilogram pilavlık pirinç, 1 kilogram kırmızı mercimek, 1 kilogram pilavlık bulgur, 1 litre ayçiçek yağı, 1 kilogram un, 500 gram burgu makarna, 830 gram domates salçası, 500 gram çay, 750 gram küp şeker, 380 gram ahududu reçeli, 700 gram haşlanmış bezelye, 700 gram haşlanmış nohut, 51 gram şehriyeli tavuk çorbası, 60 gram tavuk bulyon, 200 gram siyah zeytin, 750 gram iyotlu sofra tuzu, 100 gram Türk kahvesi, 85 gram toz tatlı, 500 gram irmik, 2 adet birer litrelik gazlı içecek ve bir litrelik soğuk çay yer alıyor.

31 adet üründen oluşan "Ziyafet" kolisinin fiyatı 89,90 TL oldu. Pakette 1 kilogram pilavlık pirinç, 1 kilogram kırmızı mercimek, 1 kilogram nohut, 1 kilogram pilavlık bulgur, 1 litre ayçiçek yağı, 1 kilogram un, 500 gram burgu makarna, 500 gram kalem makarna, 500 gram spagetti makarna, 830 gram domates salçası, 500 gram Karadeniz çayı, 1 kilogram toz şeker, 750 gram küp şeker, 380 gram ahududu reçeli, 220 gram çiçek balı, 700 gram haşlanmış bezelye, 700 gram haşlanmış fasulye, 51 gram şehriyeli tavuk çorbası, 60 gram tavuk bulyon, 200 gram siyah zeytin, 750 gram iyotlu sofra tuzu, 100 gram Türk kahvesi, 85 gram toz tatlı, 500 gram irmik, 140 gram şerbetli tatlı, 70 gram pul biber, 25 gram nane, 25 gram kekik 2 adet birer litrelik gazlı içecek ve bir litrelik soğuk çay bulunuyor.



- Money Bonus ile alışverişlere yüzde 25 indirim kampanyası



2 Mayıs-12 Haziran'da Money Bonus kredi kartı ile tek seferde yapılacak 100 TL ve üzeri alışverişlerde, tüm ramazan kolilerinde yüzde 25 indirim sunuluyor.

Migros, 5M Migros, Migrosjet mağazalarından veya Sanal Market’ten yapılan alışverişlerde geçerli olan kampanya için detaylı bilgi money.com.tr ve moneybonus.com.tr’de yer alıyor.

- HediyeM kart



Ramazanda sofralara lezzet ve bereket katan hediyeler vermek veya ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak isteyenler HediyeM kart ile tek seferde en az 5 TL, en fazla 500 TL yükleyerek hediyelerini şekillendirebiliyor. Migros müşterileri, Migros mağazalarında bulunan HediyeM kartlara kasalardan istediği tutarı yükleyerek istedikleri kişilerin kullanımına sunabiliyor.

Migros mağazalarındaki tüm ürün alışverişlerinde geçerli olan HediyeM kart, tekrar tekrar doldurularak kullanılabiliyor.



- Ramazanın vazgeçilmez lezzetleri Money kazandırıyor



2-15 Mayıs'ta Migros, 5M Migros, Migrosjet mağazalarından veya Sanal Market’ten yapılan gıda alışverişleri Money kazandırıyor.

Kayıtlı Money özellikli kartlar veya Money Bonus kredi kartı ile tek seferde 40 TL ve üzeri bakliyat, bulgur, pirinç, salça, ve un alışverişine 10 Money, tek seferde 40 TL ve üzeri açık servis peynir ve et şarküteri alışverişine 10 Money, tek seferde 40 TL ve üzeri piliç, hindi, uzman kasap köfte alışverişine 10 Money, tek seferde 40 TL ve üzeri paketli çay ve şeker alışverişine 10 Money, tek seferde 40 TL ve üzeri bal, reçel, tahin, pekmez, helva ve krem çikolata alışverişine 10 Money, tek seferde 15 TL ve üzeri hurma ürünleri alışverişine 3 Money, tek seferde 18 TL ve üzeri paketli kuru tatlı ve güllaç alışverişine 5 Money hediye ediliyor.

MONEY yazıp 5818’e SMS göndererek, kasiyere kampanya kayıt talebi iletilerek veya Migros Mobil uygulaması üzerinde kayıt ile kampanyalara katılmak mümkün.





İSTANBUL (AA) -