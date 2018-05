Michael Jackson’ın son konserinde kullanması için özel olarak tasarlanan ‘This Is It’ (İşte Budur)’ sahnesi Antalya Expo’da yeniden canlandırılacak.Michael Jackson’la yıllarca aynı sahneyi paylaşan ve MJ’ın ses ve fiziksel özelliklerine benzerliğiyle tanınan William Hall ve orkestrası, 90 dakikalık canlı performansıyla Antalya Expo’da 20 konser verecek. William Hall Las Vegas’ın dünyaca ünlü şov anlayışını, Michael Jackson şarkıları ve nefes kesen dans performansıyla ‘This Is It’ sahnesinde sunacak.Türkiye sahnesinde 20’nci yüzyılın en büyük eğlencelerinden biri için, konserlerin gerçekleşeceği Antalya EXPO’da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. ‘This Is It’ sahnesi için Antalya Expo’da otuz kişilik bir ekip hummalı şekilde çalışıyor. İstanbul’dan üç tır dolusu gelen malzemelerle beraber sahne çalışması on beş gündür sürüyor ve bugünlerde sona yaklaştı.Hall, Haziran ve Temmuz aylarında Corendon’un sponsorluğunda ve ‘Ayhan Aydın Entertainment & Holiday Medya’ Organizasyonuyla, Antalya’da 16 Haziran-31 Temmuz’da arasında; Salı-Perşembe-Cumartesi günlerinde 20 konser verecek. Konser için biletler satışa sunuldu.‘This Is It’ sahnesi; ortasında özel dans şovları için düşünülen üç metrelik bir rampa ve arkada dev bir led ekranın da olduğu özel tasarlanmış bir sahne tasarımı. 90 Dakikalık canlı canlı dinleyeceğimiz MJ şarkılarını etkileyici ve sansasyonel bir sahne şovu, orjinal kostümleri ve multimedya gösterisi eşliğinde izleme şansına sahip olunacak.Dünya pop kralı Michael Jackson, yaptığı bir çok dünya turnesinden sonra artık 50 yaşına geldiğinde son konserini kendi sahnesinde yapacaktı. Bütün dünyada sevenlerini, kendi sahnesine davet etmişti. Londra’da O2 Arena’da ‘This Is It’ adını verdiği özel sahnesinde 10 konser verecekti. On konserlik biletler satışa çıktığı anda, dünyanın her yerinden 5 dakika içinde tükenince, konser sayısını 50’ye çıkarmıştı. Ancak ünlü sanatçı, bu konserlerini veremeden 2009 yılında hayatını kaybetmişti.İHA