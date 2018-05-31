Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Serik Seçim İletişim Merkezi’nin açılışı iftar yemeği ile gerçekleştirildi. MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, “Serik dimdik ayakta. Cumhur İttifakı burada şaha kalkmış” dedi.Seçim çalışmaları sürdüren MHP Serik Seçim İletişim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Ülkü Ocakları İl Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu ve milletvekili adaylarının tamamı katıldı. Seçim açılışı ve esnaf ziyaretlerinin ardından Serik İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve AK parti Serik ilçe Başkanı Hasan Kozan katıldı.Serik’te düzenlenen Seçim İletişim Merkezi’nin açılışına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirten Mustafa Aksoy, “Çalışmalarımız son hızla devam etmektedir. Eski Milletvekillerimizden Mehmet Günal ve eski İl Başkanlarımızdan Aydın Yeşilyurt’ta programlarımıza destek vermiştir. Milletvekili adaylarımız sahada gece gündüz çalışmaktadır” dedi.Serik halkının misafirperverliğine ve iftar yemeğine olan ilginin çok yoğun olduğunu söyleyen Aksoy, “Milliyetçi-Ülkücü camiaya fitne sokmaya çalışanların Serik’te amaçlarına ulaşamadıklarını görüyoruz. Ülkücü camia dimdik ayakta ve teşkilatlarının yanında. Ülkücüler üzerinde oynanan oyunların tutmadığı oyun oynayanların yalnız tek başlarına kaldıklarını görüyoruz” şeklinde konuştu.Tüm ilçelerin milletvekilleri tarafından tarandığını ve vatandaşların sorunlarının dinlendiğini vurgulayan Mustafa Aksoy, “MHP olarak Cumhur İttifakı’nı yılmadan usanmadan halkımıza anlatıyoruz. Ülkemiz son yıllarda çok büyük badireler atlattı. İç ve dış mihrakların ülkemiz üzerindeki oyunlarını bozmak için çalışıyoruz. Ülkemiz üzerinde bölücü hedefleri ve planları olanların oyunlarını Cumhur İttifakı olarak bozacağız” dedi.İHA