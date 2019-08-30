MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kızılelma hedefimizden, Turan ülkümüzden vazgeçmeyeceğiz

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Önümüze engeller çıkarsalar da bu engelleri birer birer aşacağız. Kızılelma hedefimizden, Turan ülkümüzden vazgeçmeyeceğiz." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kızılelma hedefimizden, Turan ülkümüzden vazgeçmeyeceğiz
TÜRKİYE
G.Tarihi: 30.08.2019 18:31
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Önümüze engeller çıkarsalar da bu engelleri birer birer aşacağız. Kızılelma hedefimizden, Turan ülkümüzden vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın Balgat semtindeki yeni genel merkez binasının açılışı MHP Genel Başkanı Bahçeli tarafından yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunması sonrasında Bahçeli, açılış kurdelesini keserek, yeni genel merkezi gezdi.

Yeni hizmet binasının önünde partililere ve ülkücülere hitap eden Bahçeli, akıl ve anılarıyla pek çok badireyi atlatarak, pek çok belayı savuşturarak bugünlere geldiklerini söyledi.

Bahçeli, "Diyebiliriz ki zahmetlerden zafer çıkardık, karanlığın kovuklarından aydınlığın kollarına akınlara katılan akıncılar gibi atıldık. Kuşatmayı yardık, pusuları dağıttık, varlığımızı güçlendirdik." ifadelerini kullandı.

"Ülkücü geçici heveslerin taliplisi olmayacaktır"

Ülkücülerin sıradan bir hayatın takipçisi olamayacağına işaret eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Ülkücü gelip geçici heveslerin taliplisi de olmayacaktır. Kendini aşma iradesi taşımadan, bedel ödemeyi göze almadan, fikrinin ardında durma becerisi göstermeden, inançlarını savunma kararlığına sahip olmadan dava adamlığı mertebesine ulaşmak, bugüne kadar ki tecrübelerimizle söylersek ham bir hayaldir."

Bahçeli, Ülkücülere 'haydut' diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e şu sözlerle karşılık verdi:

"İddiayla ve inançla söylemek isterim ki; Ülkü Ocakları'ndan haydut çıkmaz, hain çıkmaz, haysiyetsiz çıkmaz, habis, harabi, hantal ve haşarı emeller çıkmaz, çıkmamış, çıkmayacaktır. Yanılıp yenilip aksi yönde açıklamada bulunanlar Ülkü Ocakları'nda Atsız kolu arayan cehlin faili, ülkücüyü tanımayan, tanısa bile itiraf edemeyen köhnemişliğin figüranıdır. Ülkü Ocakları'ndan çıksa çıksa dava adamı çıkar, imanlı nesiller çıkar, şehitler çıkar, vatan için canını seve seve vermeye hazır kahramanlar çıkar, cesur yürekler, akılla bezenmiş gönüller çıkar."

"Çağın manevi hastalıklarına çare; Ülkü Ocaklarında"

Bahçeli, çağın manevi hastalıklarına karşı yegane çarenin Ülkü Ocakları olduğunu dile getirdi.

Sosyal dokudaki bozulmalara, toplumsal bünyedeki çözülmelere Ülkü Ocaklarının müktesebatının son vereceğini vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Dedikodu, gıybet, tembellik, sorumsuzluk, şuursuzluk, siyasi hesaplar, sinsi planlar, hizipleşme, kutuplaşma, aile ve çevreyle uyumsuzluk Ülkü Ocaklı her kardeşime tamamen uzak ve yabancıdır. Hem kendinizi yetiştireceksiniz hem de ülke ve milletiniz için dertlenip çıkış yolları arayacaksınız. Hem hayatın içinde aktif bir şekilde varlığınızı göstereceksiniz hem de davanızın ve şahsiyetinizin vakarını titizlikle muhafaza edeceksiniz."

"Ülkücü Türk milletinin son siperidir"

Bahçeli, Ülkücünün Türkiye ve Türk milletinin son siperi olduğuna dikkati çekerek, "Ülkü Ocakları bu siperin Çanakkale savunma hattıdır. Bunun yanında, Ötüken’den Söğüt’e, Orhun’dan Sakarya’ya, Malazgirt’ten Dumlupınar’a, kimi zaman acılarla yoğrulan çok zaman da zaferlerle süslenen geçmişimizin her sayfasının manen hatırası ve hafızasıdır." diye konuştu.

Tarihin geç kalanları, geriden bakanları, geriye düşenleri asla affetmeyeceğinin altını çizen Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Oyalanmaya hakkımızın olmadığı açıktır. Çok çalışmalıyız, geleceğin Türkiyesi'nin hazırlığını mutlaka yapmalıyız. Dün geçti, lazım gelen dersler çıkarıldı. Önümüze bakacağız, tehditleri okuyup kaynağında etkisiz hale getireceğiz. Bekamızı mutlaka koruyacağız. Vatanımızı ve milletimizi her türlü mülahaza ve mütalaanın üzerinde tutacağız."

Konuşmasında Merhum Alparslan Türkeş'in "Buluşma yerimiz ne doğudur, ne batıdır, ne kuzeydir, ne güneydir. Buluşma yerimiz büyük Türkiye'dir. Buluşma noktamız Türk'ün kafası, Türk'ün kalbi, Türk'ün cevher-i aslisidir." sözlerini hatırlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Hiçbir Ülkücü, söz konusu buluşmaya gecikmeyecek, geç kalmayacaktır. Bu itibarla 'ben Ülkücü'yüm, davamın hizmetindeyim' diyen herkes için gün buluşma günüdür, gün birleşme günüdür, gün gönül seferberliğinde ben de varım deme günüdür."

Tarihteki tüm zaferlerin hepsinin milli gönüllerin birleşmesiyle gerçekleştiğine işaret eden Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Bahçeli, geçtiğimiz günlerde de Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümünün kutlandığını anımsatarak, "Bu savaşlardan biri vatan yapmış, diğeri ise vatan kurtarmıştır. Bu iki kutlu zaferin zirve isimleri ise şüphesiz Sultan Alparslan ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Aziz Atatürk’le beraber kahraman şehit ve gazilerimizdir." dedi.

"Kızılelma hedefi ve Turan ülküsünden vazgeçmeyeceğiz"

"Önümüze engeller çıkarsalar da, bu engelleri birer birer aşacağız." diyen Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kızılelma hedefimizden, Turan ülkümüzden vazgeçmeyeceğiz. Dava adamlığının muazzam vasfından taviz vermeyeceğiz. Sele kapılan kütük, rüzgarla savrulan yaprak, kağıttan kaplan, kumdan kale, fırtınayla sürüklenen köksüz dal değil, çağa yön veren, istikbalin çatısını ören, istiklalin çehresine değer ve canlılık katan bir mücadelenin taraf ve sahipleri olacağız. Çünkü biz Milliyetçi-Ülkücü Hareketiz. İşimiz çok, yükümüz ağır, hedeflerimiz büyüktür."

Konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ecdadı, şehitleri merhum Türkeş'i, hürmetle ve rahmetle anan Bahçeli, önceki gün vefat eden Prof. Dr. Mustafa Kafalı'ya da Allah’tan rahmet diledi.

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