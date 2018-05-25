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MHP, Antalya milletvekili adaylarını tanıttı

MHP, Antalya milletvekili adaylarını tanıttı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
    
  - MHP, Antalya milletvekili adaylarını tanıttı   
  - MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy: 
  - " Tüm adaylarımız Alparslan Türkeş’tir, parti lideri Bahçeli’dir” 
 
 
- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında 24 Haziran'da yapılacak genel seçim öncesi, 16 Antalya milletvekili adayı tanıtıldı.   
  Ramazan dolayısıyla bir otelde düzenlenen iftar yemeğinin ardından MHP İl Başkanlığı tarafından 27.dönem milletvekili aday tanıtım toplantısı yapıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, Türkiye’nin siyasi gündeminin samimiyetle ele alındığını ifade ederek, MHP’nin ilkelerini anlattı. MHP’nin Türk ve Türkiye sevdasıyla yoğunlaştığını belirten Aksoy, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin öne alınmasını değerlendirdi. Aksoy, “Meclisimiz genel kurulu 20 Nisan 2018 toplanarak, meclisin yenilenmesine karar vermiştir. Genel başkanımızın belirlemiş olduğu komisyon üyeleri tarafından adaylar değerlendirilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu’na kesinleşmiş liste verilmiştir. Adaylarımızı canı gönülden kutluyorum. Her biri bizim için önemlidir” dedi. 
 
  “Tüm adaylarımız Alparslan Türkeş’tir, parti lideri Bahçeli’dir” 
  MHP 'nn Cumhur İttifakı’yla seçime gidileceğini söyleyen Aksoy, “İnanıyorum ki, ülkemizin geleceği millet iradiyle kazanacaktır. Türk milleti yegane umudumuz ve gücümüzdür. Cumhur İttifakı milli istikbalin müdafa ruhudur. MHP bu namusu savunacak, ittifakın zaafları için geceyi gündüze katacaktır. Sadece alanlarımızda değil, burada sizlerin de huzurunda, bir çağrıda bulunmak istiyorum. 7’den 70’ye her bir kardeşimi birlikte çalışmaya davet ediyorum. Bir olacağız, birimiz hepimiz partimiz için çalışacağız. Alanda olacağız. Türk milliyetçilerin siyasi temsilcisi olan bu partide cefa vardır, çile vardır,  gözyaşı vardır, idam sehpalarına gitmiş yiğitlerimiz vardır. Bu hareket dualı bir harekettir. Biz buna böyle inanıyoruz. 24 Haziran akşamı sandıklar açıldığında Cumhur İttifakı güçlü çıkacak. O sebeple her bir aday adayı arkadaşımız ülkücüdür, kıymetlidir. 1’den 16’ya kadar Alparslan Türkeş’tir, parti lideri Bahçeli’dir” diye konuştu. 
 
  Başkan: " 5 benzemezin kurduğu ittifakın bu ülke  için ne tür tehlikeler oluşturacağını siz düşünün " 
  MHP Antalya 1. sıra milletvekili adayı Abdurrahman Başkan ise yaptığı konuşmada  eleştirilerden rahatsız olmadıklarını söyledi. Eleştirilerin kendilerin büyüteceğini söyleyen Başkan " Hepimiz Antalya nasıl daha güzel olur diye çaba sarf ediyoruz. Bu ilk defa uygulanacak bir seçim sistemi. Önümüze 2 tane sandık gelecek. Cumhur ittifakının ardından biz bir araya gelmeyeceğiz diyenler sonradan ne hikmetse çeşitli ittifaklar kurdular. Baktığınızda 5 benzemezin kurduğu ittifakın bu ülke  için ne tür tehlikeler oluşturacağını da ben sizin vicdanınıza bırakıyorum." dedi 
 
  Yurdakul: “Aç kalırız, açıkta kalırız yine de teslim olmayız” 
  MHP Antalya Milletvekili ve 2. sıra milletvekili adayı Ahmet Selim Yurdakul Gazze’de yaşanan katliamı kınayarak konuşmasına başladı. Yurdakul,  “Amerika tehlikeli sularda yüzüyor. Gazze’deki katliamda sadece Filistin’in değil, İslam’ın kanının döküldüğünü ifade eden Yurdakul, “Alın terimizi ahlak ve insanlıktan nasiplenmemiş bir avuç simsarın eline bırakmayız. Türkiye sinsi operasyonlara maruz kalıyor. Aç kalırız, açıkta kalırız yine de teslim olmayız. Bundan sonra takip edeceğimiz hedef bellidir. Karanlık saldırıları def etmenin yolu, tek vücut olmaktır. Siyasi hesapları bir kenara bırakıp, bir olmalıyız. Millet için, vatan için, bayrak için her fedakarlığı yapmalıyız. Milli bekamız, milli birliğimiz tehditle karşı karşıyadır” dedi.  Ay yıldızlı bayrağın altında yaşamaktan gurur duyan her vatandaşı Cumhur İttifakı’na destek olmaya davet eden Yurdakul, ‘Ne mutlu Türküm diyene’ diyerek konuşmasını sonlanırdı. 

İHA                
 
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