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Mezuniyet için Somali’den Antalya’ya geldiler

Mezuniyet için Somali’den Antalya’ya geldiler
TÜRKİYE
G.Tarihi: 06.06.2018 14:47
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Isparta Düğün Salonları

  - Mezuniyet için Somali’den Antalya’ya geldiler 
  - Yabancı hemşirelerin mezuniyet sevinci 
  - Mezuniyet hediyesi: 3 bilezik, 1 altın kolye ve telefon 
 
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 6’sı yabancı 203 öğrencisini mezun etti. Somali’den Antalya’ya gelen bir aile ise kızlarının mezuniyet sevincine ortak oldu. 
  Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Törende, 6’sı yabancı 203 hemşire, sağlık sistemine kazandırıldı. 
  Hemşirelik Fakültesinden mezun olan kızları için Somali’den Antalya’ya gelen aile, kızlarının mezuniyet sevincine ortak oldu. Mezuniyet hediyesi olarak kızlarına 3 bilezik, 1 altın kolye ve telefon alan aile, kızlarının gösterdiği yüksek başarıdan dolayı mutlu olduklarını söyledi. 
 
 "Kendimi çok şanslı hissediyorum" 
  Suudi Arabistan’tan Hemşirelik Fakültesinde okumak için gelen Faiza Yabarow, "Somali’liyim. 2013 yılında okula başladım. Çok mutluyum. Türkiye’yi araştırdım ve çok sevdim. Ankara’da okuyan arkadaşlarım da var. Onlar tavsiye ettiler ben de Antalya’ya geldim. Antalya’yı çok seviyorum. Akdeniz Üniversitesinde okuduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ailem de geldi. Bana mezun olduğum için hediyeler almışlar. Çok mutlular onlar da. Somali’ye dönüp orada çalışmayı, onlara Türkiye’yi anlatmayı istiyorum" dedi. 
 
 "Müslüman bir ülke olduğu için geldim" 
  Gana’dan Antalya’ya okumak için gelen Rumansha İddris ise "Yurt dışında okumak istiyordum ancak Müslümanım. Babam yurt dışında okumama izin vermiyordu. Türkiye de Müslüman bir ülke olduğu için babam itiraz etmeden gelmemi kabul etti. Akdeniz Üniversitesi, dünyada tanınan bir üniversite. Fakültemde çok iyi eğitim veriliyor. Türkçe bilmeyerek başladım. Ama şimdi yüksek bir not ortalamasıyla mezun oldum. Çok mutluyum" diye konuştu. 
  Türkiye’nin sağlık camiasına yaklaşık bin 700 öğrenci kazandırdıklarını ifade eden Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahat Gözüm, "Biz bu yıl sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının mezunlarını vermiyoruz. Aynı zamanda 6 ülkeye birer temsilci gönderiyoruz. Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Suriye, Somali ve Gana’ya mezun gönderiyoruz" dedi. 
  Öte yandan hep birlikte yemin ettikten sonra kep atan hemşireler, törene katılan öğretim üyeleri ve yakınlarına teşekkür edip, mezun olmanın sevincini yaşadı. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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