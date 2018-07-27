- Antalya Mevlevîhanesi'nde 90 yıl sonra ilk Kur'ân-ı Kerîm tilâveti, ilk Mesnevî-i şerîf okuması ve ilk Semâ âyin-i şerîfi icra edildi.Restorasyonu yakın zamanda tamamlanan ve geçtiğimiz ay Vali Münir Karaloğlu’nun katıldığı törenle açılan Antalya Mevlevîhanesi’nde 90 yıl sonra ilk Kur'ân-ı Kerîm tilâveti, ilk Mesnevî-i şerîf okuması ve ilk Semâ âyin-i şerîfi icra edildi. Yoğun ilginin gözlendiği programa Vali Münir Karaloğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Ercan Uslu, öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Kurrâ hâfız Süleyman Aykut'un Kur'ân-ı Kerîm tilâvetiyle başlayan programda ilk Mesnevî okuması, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İlâhiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke tarafından gerçekleştirildi. Hz. Mevlânâ'nın meşhur eseri Mesnevî'nin ilk beş beytinin şerh edildiği ilk derste, Mevlevîlikte ve mûsikîde önemli yer tutan ney âletinin konu edildiği bu beyitler vesilesiyle, insanın asıl vatanı olan ruhlar âlemi ve cennetten yeryüzüne indirilişi ile insanın dünya hayatındaki serüveni anlatıldı.Konya Büyükşehir Belediyesi Semâ Topluluğu'nun icra ettiği Mevlevî Semâ âyin-i şerîfiyle de 90 yıl sonra bir ilk yaşandı. Programa katılanların, uzun yıllar sonra Antalya Mevlevîhânesi'nde ilk kez okunan Kur'ân-ı Kerîm, Mesnevî-i Şerîf ve Mevlevî Semâ âyin-i şerîfi dolayısıyla duygusal anlar yaşadıkları gözlendi.İHA