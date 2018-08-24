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MEST kurs kayıtları başlıyor

MEST kurs kayıtları başlıyor
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Isparta Düğün Salonları

  - MEST kurs kayıtları başlıyor   
 
 - Muratpaşa Belediyesi Mesleki Eğitim ve Sanat Toplulukları (MEST) 2018-2019 dönemine hazırlanıyor.   
 Muratpaşa Belediyesi, 2018-2019 dönemi için mesleki eğitim, sanat ve hobi kurslarına hazırlanıyor. Muratpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler, Kütüphane, Kadın ve Aile ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlükleri’nce mesleki eğitim, sanat ve hobi kursları düzenleniyor. Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde, 2018-2019 dönemi için 57 branşta açılacak kurslara kayıtlar eylül ayı içinde yapılacak. 
  
 Sanat kursları 
 Muratpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce, Değirmenönü Kültür Merkezi’nde, bağlama, gitar, keman, darbuka, THM repertuar, TSM repertuar, ses, yan flüt, boru trompet, klarnet, bendir, GSH müzik, halk oyunları, salon dansları, kısa film, diksiyon, tiyatro, drama, fotoğraf, seramik, güzel sanatlar fakültesi hazırlığı, heykel, resim, çini, rölyef, ud ve cümbüş branşlarında kurs açacak. 
 MEST, ahşap boyama, makina nakışı, hırka örgü, çanta örgü, el nakışı, keçe, keçe aksesuar, giyim, kırık yama, mefruşat, kaneviçe, iğne oyası, tığ oyası, tezhip, deri, takı, antep mutfağı, yaş pasta yapımı, aile eğitimi, jel mum, mis sabun kursları düzenlenecek. 
 
 Kadınlara özel 
 Muratpaşa Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü ise özellikle kadınlara yönelik olarak; okuma-yazma, İngilizce, dikiş-nakış-takı, Türkçe, çocuk gelişimi ve Türkçe-Rusça kursları düzenleyecek. 
 
 Yaşlı ve gençlere 
 Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü de özellikle Yaşlıevleri’ndeki kıdemli komşularımıza ve eğitim merkezlerine devam eden çocuklara yönelik olarak; satranç, dikiş-nakış, İngilizce, halk oyunları ve latin dansları kursları açacak. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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