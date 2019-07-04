Mersin'de, metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen operasyonlarda, alkolleri sattıkları öne sürülen, aralarında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılanların da olduğu 6 şüpheli yakalandı. Zanlıların normalde açılmayan alkol kapaklarını kendi geliştirdikleri bir yöntemle açıp, şişenin üzerinde bulunan bilyeyi sabitledikleri ve sonrasında içerisinde metil bulunan sahte etil alkolü doldurdukları saptandı.Mersin'de, metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen operasyonlarda, alkolleri sattıkları öne sürülen, aralarında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılanların da olduğu 6 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, kentte son günlerde metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin yaşamını yitirmesi, 14 kişinin de yoğun bakımda tedavisinin devam etmesi olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çok sayıda adrese operasyon düzenledi.Hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar ve ölen kişilerin yakınlarından alınan bilgiler doğrultusunda, merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki 3 tekel bayisine baskın gerçekleştirildi.Operasyonda, alkolü sattıkları iddia edilen ve aralarında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılanların da olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.Zanlılar E.A, M.Ö, A.N, Ö.E, B.D. ve H.E. sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Zanlıların iş yerlerinde yapılan aramalarda 1'er litrelik 17 şişe sahte etil alkol ele geçirildi.Sağlık kontrolüne götürülen zanlılardan E.A. gazetecilerin sorusu üzerine, "Bizim alkolümüz değil kiminse o düşünsün. Kimin alkolü olduğunu ben de bilmiyorum. Eskiden bu olaylardan dolayı sabıkam vardı bundan dolayı gözaltına alındım. Sahte alkol satmadım." dedi.- Etil alkolün içerisinden metil alkol çıktıÖlümlerin ardından ele geçirilen alkollerle ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları analizlerde, etil olarak satılan alkolün içerisinde metil alkole rastlandı.Ölümlerin ve rahatsızlıkların metil alkol nedeniyle gerçekleştiği belirlendi.Polis ekiplerinin yaptıkları araştırmada da gözaltına alınan şüphelilerin orijinal boş etil alkol şişelerine, il dışından bidonlarla temin ettikleri metil alkolleri doldurup piyasaya sürdükleri tespit edildi.Öte yandan, rahatsızlanan ve ölenlerin etil olduğu düşüncesiyle aldıkları alkolle evde kendi içkilerini yaptıkları, bir süre sonra fenalaşmalarının ardından hastanelere kaldırıldıkları öğrenildi.MERSİN (AA) -