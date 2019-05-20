- Mezitli ilçesinde bir evde tarihi eser olduğu değerlendirilen iki kitap ile bir rulo halinde yazıt ele geçirildiMersin'in Mezitli ilçesinde, bir evde tarihi eser olduğu değerlendirilen iki kitap ile bir rulo halinde yazıt bulundu.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.İ'nin evine operasyon düzenledi.Evde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen iki kitap ve 80 santimetre uzunluğunda rulo halinde yazıt ile yaklaşık 100 gram esrar ele geçirildi.Gözaltına alınan İ.İ. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.MERSİN (AA) -