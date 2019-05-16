- Tarsus ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 244 tarihi eser ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındıMersin'in Tarsus ilçesindeki bir evde çeşitli dönemlere ait 244 tarihi eser ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı, Alibeyli Mahallesi'nde ikamet eden Emrah T'nin (40) evinde tarihi eser olduğu istihbaratını değerlendirerek çalışma başlattı.Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda, çeşitli dönemlere ait 28'i metal, 17'si taş, 196'sı sikke, 3'ü de yüzük olmak üzere 244 tarihi eser ele geçirdi.Evdeki aramada çeşitli metal arama detektörleri de bulunurken, Emrah T. gözaltına alındı.Tarihi eserler, Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.MERSİN (AA) -