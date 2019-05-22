Mersin'de şüpheli ölüm

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, traktör römorkunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kulak Mahallesi'ndeki karpuz tarlası içerisindeki traktör römorku, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Römorka bakan vatandaşlar, içerisinde ceset görünce durumu polise bildirdi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde 57 yaşındaki Adnan Körüklü'ye ait olduğu belirlenen ceset, incelenmek üzere morga kaldırıldı.

Körüklü'nün, tarlada bekçi olarak çalıştığı ve römorkta kaldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



MERSİN (AA) -

