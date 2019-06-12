Mersin'de otomobilin çarptığı kadın öldü

Mersin'de, otomobilin çarptığı kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesinde yaşayan Arzu Kahramanoğlu (48), iki gün önce sahilde spor yapmak için annesiyle birlikte dışarıya çıktı.



Turunç Caddesi kavşağında karşıya geçmek isteyen kadın, Zeynep K. yönetimdeki 33 AAB 882 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.



Tedavi için ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kahramanoğlu, buradaki tedaviye rağmen kurtarılamadı.



Kaza sonrası gözaltına alınan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Posta İşletme Müdürlüğünde çalıştığı öğrenilen Kahramanoğlu, ilçe mezarlığında toprağa verildi.



MERSİN (AA) -