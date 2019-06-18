Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Mezitli Belediyesi işbirliğinde kariyer zirvesi etkinliği düzenlendi.Belediyenin konferans salonunda gerçekleşen programda, MEÜ Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege ile Kişisel Gelişim Uzmanı ve yazar Güray Gökal konuşmacı olarak yer aldı.Öğretmen, öğrenci ve velilerin katıldığı etkinlikte, konuşmacılar deneyimlerini anlattı.Eğitim sonunda katılımcılara teşekkür plaketi verildi.Yazar Gökal, programın ardından son kitabını katılımcılara hediye etti.MERSİN (AA) -