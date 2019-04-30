Mersin'de kapkaç şüphelileri yakalandı

- Biri teşebbüste kalan 2 kapkaç olayını 20 dakika içerisinde gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı



Mersin'de, 20 dakika içinde biri teşebbüste kalan 2 kapkaç olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Sağlık Mahallesi'nde annesiyle yürüyen B.G'nin boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çalmak isteyen şüpheliler başarısız olunca olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

Durumu polis ekiplerine bildiren B.G'nin verdiği eşkal üzerinde çalışma yürüten ekipler, ilk olaydan 20 dakika sonra aynı eşkaldeki 2 şüphelinin Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde bir kapkaç olayına daha karıştıkları ihbarını aldı.

Olay yerine giden ekipler, 2 zanlının yolda yürüyen B.D'nin elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçtığını belirledi.

Zanlıların yakalanması için kent genelinde geniş çaplı araştırma yapan ekipler, 2 şüpheliyi Akdeniz ilçesi Cami Şerif Mahallesi'nde yakaladı. Zanlıların üst aramasında, B.D'den çalınan cep telefonu bulundu.

Bu arada, üzerinden kimlik çıkmadığı için kendisini H.İ.Ç. olarak tanıtan şüphelinin, isminin M.U. olduğu ve 2 kapkaç olayından daha arandığı belirlendi.

Mağdurlar tarafından teşhis edilen şüpheliler M.U. ile H.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.



MERSİN (AA) -

