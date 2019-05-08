Mersin'de bir kamyonette muz kolilerinin arasına gizlenmiş 2 ton 300 kilogram kaçak nargile tütünü, bir evde de 340 litre etil alkol ve sahte rakı ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana'dan İstanbul'a giden bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.Araçta arama yapan ekipler, muz kolilerinin arasına gizlenmiş 2 ton 300 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.Kaçak içkiyle mücadele kapsamında da Ş.T'nin merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'ndeki evinde arama yapan polis, 340 litre etil alkol ve sahte rakı ele geçirdi.Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.MERSİN (AA) -