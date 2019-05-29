Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından kurulan tesiste, istiridye mantar hasadı yapıldı.Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erhan Okyay, yaptığı yazılı açıklamada, yeni ürünlerle kırsal kesimler başta olmak üzere bölgede yeni iş kapıları yaratacaklarını bildirdi.Üretilen mantarların öğrenci yurtları ve huzurevi gibi sosyal projelerde kullanacaklarını belirten Okyay, ''Belediyemizde yeni açtığımız birimlerden bir tanesi de tarım birimi olup, bu birimde mantar yetiştiriciliği kursları verip, sertifika dağıtacağız.'' ifadesini kullandı.Okyay, açıklamasına şöyle devam etti:''Bundan sonra kırsal kesimlerdeki vatandaşlarımız ek gelir kapısı kazanacaklar. Bu tür birkaç projemiz daha olacak. Tarım ekibiyle beraber çalışmalara devam edeceğiz. Bundan sonraki hedefimiz tarım alanlarında yeni ürünlerle kırsal kesimler başta olmak üzere bölgeye yeni iş kapıları yaratmak.''MERSİN (AA) -