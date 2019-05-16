- Akdeniz ilçesindeki strafor fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyorMersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.D400 Karayolu Mersin-Tarsus istikameti Bağlarbaşı mevkisindeki strafor fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.Fabrikadaki ürünlerin kolay tutuşması nedeniyle zorlukla müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.MERSİN (AA) -