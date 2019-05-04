Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle zarar gören sebze ve meyve bahçelerinde hasar tespit çalışmaları yapılıyor.Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, iki gün süreyle etkili olan doludan tarım alanları zarar gören vatandaşları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüyle oluşturdukları 4 ekibin doludan etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmaları yürüttüğünü aktararak "Çiftçilerin yaralarının sarılması gerekiyor. Bölgemize son bir ay içinde 4'e yakın dolu yağışı oldu ve tarımsal üretime zarar verdi. Son yağan doludan, açıkta yetişen sebzeler, limon, erik, yenidünya gibi ürünler ciddi zarar gördü. Çalışmalar tamamlandığında zarar ortaya çıkacak." diye konuştu.Doludan fasulye tarlası etkilenen üretici Mehmet Güp de zararının yaklaşık 5 bin liranın üzerinde olduğunu belirterek "Yağışdan bu yana yaklaşık 20 saat geçmesine rağmen hala tarlamdaki dolu erimeyerek duruyor, devletten yardım talep ediyoruz." ifadesini kullandı.MERSİN (AA) -