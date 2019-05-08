Mersin'de kaplumbağaların yumurta bıraktığı merkez Akdeniz ilçesindeki Kazanlı sahili, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve yabancı öğrencilerin de katılımıyla temizlendi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği öncülüğünde İspanya, İtalya, Portekiz, Ukrayna ve Makedonya'dan gelen misafir öğrenciler ile Kazanlı Abdülkadir Perşembe Vakfı Lisesi, Kazanlı Ortaokulu ve Bahçeşehir Kolejinden 350 öğrenci, Kazanlı sahilinin temizlenmesi için kampanya düzenlendi.Sahilde bir araya gelen çok sayıda öğrenci ve yetkililer, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı kumsaldaki kilolarca lastik, plastik, cam ve çöpleri topladı.Toplanan çöpler, belediyeye ait kamyonlarla götürüldü.- "Çevre ve yaşanılabilir bir dünya çok önemli"Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Gültak, çok anlamlı ve güzel bir çalışma yapıldığını belirtti.Kazanlı ve Karaduvar sahillerinin kent için önemli değerler olduğunu ifade eden Gültak, "Her iki sahil için de yeni ve ses getirecek projeler hazırladık. Çevre ve yaşanılabilir bir dünya çok önemli. Bu doğa ve çevre, bize atalarımızdan miras kaldı. Bizler de gençlerimize, çocuklarımıza miras bırakacağız. Tabii yaşanabilir, temiz ve sağlıklı bir çevre olabilmesi için de dünyaya çok iyi bakmamız, ona iyi davranmamız gerekiyor." diye konuştu.Akdeniz 3. Göz Eğitim ve Gençlik Derneği Başkanı Seyhan Akdoğan da gönüllülük projeleri sayesinde son 8 yılda 700 uluslararası öğrenciyi Mersin'de ağırladıklarını, her yıl yabancı ülkelerden gelen öğrencilerle birlikte sahilde temizlik çalışması yaptıklarını kaydetti.MERSİN (AA) -