Mersin'de 10-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik tarım kampı düzenlendi.Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası ile Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ortaklığında, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle hayata geçirilen projeyle, çocuklar için "Tarımın Geleceği Emin Ellerde" sloganıyla tarım kampı başlatıldı.Araştırma Enstitüsünde düzenlenen kampla, çocuklarda çevresel duyarlılık ve iyi tarım uygulamaları konusunda farkındalık yaratılması hedefleniyor.Program boyunca çocuklara çevre dostu üretim teknikleri ile ekimden hasada kadar yetiştiricilik konusunda bilgiler sunulacak. Uzmanlar sebze, meyve, süs bitkileri, turunçgil yetiştiriciliği, arıcılık ve bal üretimi konusunda çocuklara uygulamalı eğitim verecek.Kampın ilk gününde öğrenciler, domates tohumunun toprakla buluşturulması, biber fidelerinin dikimi, narenciye bitkileri üzerine uygulamalı eğitim aldı.MTSO Başkan Yardımcısı Hakan Sefa Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyi hayata geçirmelerindeki asıl amacın çocukları tarım hakkında bilgilendirmek olduğunu söyledi.Dünyada bilinçli ve ilaçsız tarımın değer kazanmaya başladığını vurgulayan Çakır, "Bu proje, her grup için 5'er gün sürecek. Tarım kampında her dönem için 25'er öğrenci eğitim alacak." diye konuştu.Çakır, talep geldiği sürece uygulamanın aralıksız devam edeceğini bildirdi.Öğrenciler de domates tohumlarını toprakla buluşturdukları için heyecanlandıklarını, evlerinin bahçesini aldıkları bilgilerle daha da güzelleştireceklerini belirtti.MERSİN (AA) -