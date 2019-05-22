Mersin'in Erdemli ilçesinde boruya sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Kargıpınarı Mahallesi'ndeki bir inşaattan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, çevrede araştırma yaptı.Yavru bir kedinin, buradaki bir boruya sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.Vücudu boruya, kafası da borunun bağlantı noktasına sıkışan kedi, elektrikli kesici yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.Kedi, ekipler tarafından veterinere götürüldü.MERSİN (AA) -