Mersin'de bir tırda 15,5 kilogram eroin ele geçirildiMersin'de polis ekipleri bir tırda yaptıkları aramada 15,5 kilogram eroin ele geçirdi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoban gişelerde şüphelendikleri bir tırı durdurdu.Dedektör köpek "Tina" ile yapılan aramada, tırın çekici bölümünde 15 paket halinde 15,5 kilogram eroin ele geçirildi.Araç sürücüsü ile olayla bağlantılı bir kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.MERSİN (AA) -