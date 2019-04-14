Türkiye'nin önde gelen çilek üretim merkezlerinden Mersin'de, açık alanda yetiştirilen ürünlerin hasadına başlandı.Geçen ay örtü altı ürünlerin toplanmaya başlandığı çilekte, açık tarlada da hasadın olmasıyla ilçede hareketlilik yaşanıyor.Ürünler işçiler tarafından tarlalardan yoğun emekle toplanıp Atayurt Hal Tesisleri'ne getirildikten sonra, yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede çilek üretiminin, 1960’lı yılların başında İstanbul'dan ilçeye gelen ziraat mühendisi Arife Karcıoğlu tarafından başlatıldığını hatırlattı.O dönemden bu yana Silifke'de çilek yetiştiriciliğinin artarak devam ettiğini aktaran Türer, "Şu anda bin dönümü topraksız, 2 bin dönümü örtü altı, 14 bin dönümü de açık alan olmak üzere yaklaşık 17 bin dönüm arazide 80 bin ton civarında çilek yetiştiriliyor. Bunun yaklaşık 20 bin tonu ihraç ediliyor." dedi.Türer, geçen ay örtü altından toplanan ürünlerin Irak'a gönderildiği anımsatarak, açık alanda toplanan ürünlerle de Rusya'ya çilek ihracatı yapıldığını vurguladı.Silifke çileğinin aroması ve lezzetiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında tercih edilen bir ürün olduğunun altını çizen Türer, "Çilek hasadımız örtü altındaki hasatla mart ayında başladı. Açık alanla beraber bu hasat haziran ayının sonuna kadar devam edecek. Bu süreçte de 10 bin kişiye istihdam sağlanıyor." diye konuştu.MERSİN (AA) -