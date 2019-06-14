Antalya'nın Alanya ilçesindeki döviz bürosu önündeki bir araçtan 200 bin lira ve bir miktar döviz çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli paralarla birlikte Mersin'de yakalandı.Antalya'nın Alanya ilçesindeki döviz bürosu önündeki bir araçtan 200 bin lira ve bir miktar döviz çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli Mersin'de yakalandı.Alınan bilgiye göre, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hükumet Konağı kavşağında sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir aracı şüphe üzerine durdurdu.Araçta arama yapan ekipler, bagajın iç kısmına gizlenmiş 3 poşetin içerisinde 200 bin Türk Lirası ile bir miktar döviz ele geçirdi, C.A, A.A. ve H.D, gözaltına alındı.Paraların Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir döviz bürosunun önündeki araçtan çalındığı belirlendi.MERSİN (AA) -