Mersin'de 12. Gezende Erik Festivali yapıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 12. Gezende Erik Festivali düzenlendi.

Gülnar Belediyesi'nin desteğiyle Gezende Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Gezende Mahallesi'nde düzenlenen festivalde çeşitli eğlenceler düzenlendi.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, festivalin ilçenin ve Gezende'nin tanıtımı için önemli olduğunu belirterek, katılanlara teşekkür etti.

Gezende Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Aydın, yaptığı konuşmada, erik hasat döneminin ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle festivali gecikmeli olarak yaptıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.



MERSİN (AA) -

