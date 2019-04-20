Mersin Valiliği himayesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Mersin Uluslararası Bisiklet Turu için hazırlıklar tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer (sağ 3), 25-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonla ilgili Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan toplantı düzenledi.Mersin Valiliği himayesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Mersin Uluslararası Bisiklet Turu için hazırlıklar tamamlandı.Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 25-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonla ilgili Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan tanıtım toplantısında, bu tür etkinliklerin Mersin için önemli olduğunu söyledi.Bu yıl da Anamur'dan tura başlayacak olan bisikletçilerin tüm ilçelerde geçeceğini ifade eden Seçer, "Dünyaya Mersin'in özelliklerini tanıtmak için bundan güzel fırsat olamaz. Bu Mersin için yapılmış önemli bir faaliyet. Spor yatırımları Mersin için önemli. Spor turizmi burada geliştirilebilir." ifadelerini kullandı.MERSİN (AA) -