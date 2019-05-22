Mersin Emniyet Müdürlüğünden iftar yemeği

Mersin Emniyet Müdürlüğünce, şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla iftar yemeği düzenlendi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Polisevi'nde düzenlenen iftara şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Basri Uçar, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ve Adli Yargı Komisyon Başkanı Mustafa Kahveci de katıldı.

Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "Ramazan ayının hepimizin kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anarken, gazi ve şehit yakınlarımıza sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum." dedi.

Programda protokol üyeleri, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.



MERSİN (AA) -

