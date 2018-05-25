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Meral Akşener Antalya'da konuştu

Meral Akşener Antalya'da konuştu
TÜRKİYE
G.Tarihi: 22.05.2018 19:49
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Isparta Düğün Salonları
    
  - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:   
  - “Bu tülbentlerin hepsini cumhurbaşkanı seçildiğim gün Çankaya’da bir müzede isim isim sergileyeceğim"   
  - “Parti kurucusu Yusuf Halaçoğlu, İzmir ya da Ankara'dan aday olmak istedi, genel başkan yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı. Koskoca abimi. Dolayısıyla 'Beni affedin' dedi. Ben de o karar saygı duydum"   
  - "Bir tek torpil olacak, nüfus cüzdanıdır, ondan başka torpile ihtiyacınız olmayacak"   
 
- İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, her mitinginde kadınların hediye ettiği tülbent ve yemenileri cumhurbaşkanı seçildiğinde Çankaya'da bir müzede sergileyeceğini bildirdi.   
  İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçim çalışmaları kapsamındaki Antalya mitingini Konyaaltı Kent Meydanı’nda gerçekleştirdi. Kadınların büyük ilgisiyle karşılanan Akşener, kendisine verilen tüm tülbent, şal ve yemenileri topladı. Kalabalığı selamlayıp, uzatılan ellerin sıkarak konuşmasına başlayan Akşener, “Gene kız kardeşlerim tülbentleri, yemenileri getirmişler. Anadolu’da, Ege’de, Akdeniz’de, Doğu Anadolu’da, Trakya’da, İç Anadolu’da, Güney Doğu Anadolu’da her yerde bizi birleştiren en önemli sembollerden biri tülbent, yemeni yani kadınlardır kadınlar. Bu yola çıktığım günden beri kız kardeşlerim, evlatlarım, ablalarım bana çeyizlerinden tülbentlerini hediye ettiler. Onları başıma koymam sandıklardan çıkmasıdır. Bu tülbentlerin hepsini cumhurbaşkanı seçildiğim gün Çankaya’da bir müzede isim isim sergileyeceğim” diye konuştu. 
 
  “Yüzünüzü kara çıkartmayacağım” 
  25 Ekim 2017 tarihinde yeni bir parti olduklarını kaydeden Akşener, “Tüm şartlarımızı tamamlamamıza rağmen, bu siyasi parti, İYİ Parti seçime girebilir yazısı gelmesine rağmen seçime sokulmamak için gayret gösterilen parti olduk. Kimseyi yuhlamayacağız. Gereğini sandıkta yapacağız. 15 milletvekili arkadaşımız için Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ricada bulundum. Geçici olarak partimize geldiler, grup kurduk. Arkadaşlarım grup kurdun, enerjini seçime sakla. Ben milletin adayı olacağım milletim evet derse adayım imza vermiyorsa aday maday değilim dedim. Size güvendim siz beni rakiplerime karşı mahcup etmediniz. Allah hepinizden razı olsun.  6 saatte 100 bin imzasını tamamlamış, milletin imzasıyla aday olan bir Meral Akşener var. Sizlerin huzurunda söz veriyorum, bu güveni boşa çıkartmayacağım.  Yüzünüzü kara çıkartmayacağım” ifadelerine yer verdi. 
 
  "Türkiye'de çiftçi tarlasına küstü" 
  Partisinin sloganının, ‘Yüzünü güneşe dön Türkiye’ olduğunun altını çizen Akşener, “Güneşin şehri Antalya. Güneşe dön Türkiye, güneşe dön Antalya. Güneşin şehri Antalya, turizmin şehri çiftçinin, tarımın, meyvenin, sebzenin, başkenti Antalya. Çiftçimiz  Antalya’da tarlasına küstü. Çünkü saman ithalatı yapılıyor, hayvan ithalatının yanında. Antalya’nın narenciyesi dalında, sebzesi serada kalırken, gidin marketlere sebze ve meyve ithalatı başladı. Sadece yandaş müteahhidin kayrıldığı, bir ekonomik yapı içinde, tercih içinde, elbette Antalya çiftçisi ölüyor. Elbette Antalya ve Türkiye’de çiftçi tarlasına küstü. Mısır ithalatı yapılıyor bu ülkede. Çiftim mazotu pahalı kullanırsa tabi ki pahalıya ürününü mal eder. Doların uçup gitmesi mazota benzine iğneden ipliğe zam demek. Yapılan ekonomik tercihlerin yanlışlığı yüzünden dolar uçtu gidiyor. Ekonomiyi düzeltmenin yolu güvendir” diye konuştu. 
 
  "Ahıska Türklerine de oturma izni vereceğiz"  
  Suriyeli göçmenlere oturma izni verildiğini vurgulayan Akşener, cumhurbaşkanlığı döneminde Ahıska Türklerine de oturma izni vereceğinin altını çizdi. 
  Antalya’nın 4 üniversitesi olmasına rağmen İsrail’den tohum ithal edilmesini eleştiren Akşener, “Çünkü bunların kafası bilimden uzak. Devasa adalet sarayları yaptılar, içinde adalet yok. Ankara Şehir Hastanesinin bir yılda cebimize koyacağız vergi yıllık 800 milyon lira. Yol yaptın, gecenden beş lira geçmeyenden on lira.  Haramiler gibisin haramiler. Biz bunları yapacağız yandaş müteahhidin cebine para koymayacağız. Milletin parasıyla milletin olacak. Ancak sattın, bizim kalkınmaya bakış açımız bu şekilde olacak. Hastanelerin 700 yatak üstünün verimsiz olacağı belli. Hasta yakınları eziyet görmesin. Doktorlar köle vaziyetinde. Bütün devlet hastaneleri üniversite hastaneleri yerle bir olmuş durumda. Özel okul, devlet okulu, zengin çocuk, fakir çocuk ayrımını ortadan kaldırmak için projemiz hazır” ifadelerini kullandı. 
 
  “Nüfus cüzdanından başka torpile ihtiyaç yok” 
  “Bu ülkede gençlere iş bulmanın devletin görevidir” diyen Akşener, “Biz her gencimize iş imkanı oluşturuncaya kadar gençlik maaşı ya da vatandaşlık maaşı bağlayacağız. KPSS çalınan sorular nedeniyle hakları yenenlere haklarını yeniden vereceğiz. Liyakata önem verilecek. Bir tek torpil olacak, nüfus cüzdanıdır. Ondan başka torpile ihtiyacınız olmayacak. Cumhurbaşkanı seçildiğim gün OHAL’i kaldıracağım, YÖK’ü kaldıracağız. Seçildiğim gün şeker fabrikalarının satışını iptal edeceğim, bölünmüş üniversiteler ilgili kararı iptal edeceğiz. İlk 100 günde sokakta beli ve eli silahlı kişiler tarafından kadınların öldürülmesin önüne geçeceğim. İlk 100 günde Türkiye’de dayanışma fonunu kuracağız, kredi kartından takibe uğramışların borçlarını sileceğiz. Vatandaşımızı rahatlatacağız. Gençlerin fikirlerini, önerilerini, tercihlerini dikkate alacağız” diye konuştu. 
  Akşener, “Cumhurbaşkanı adaylığı için sizden oy istiyorum. Tayyip bey ikinci turda karşısında kimi görmek istemez. Bu sorunun cevabına göre oylarınızı istiyorum. İyi Partinin milletvekillerinin seçilmesi için bugüne kadar verdiğim sözleri tuttum. Hiçbir şehre kontenjan göndermedim” dedi. 
 
  Halaçoğlu kararı 
  Meral Akşener, parti kurucusu Yusuf Halaçoğlu'nun, İzmir ya da Ankara'dan aday olmak istediğini belirterek, "Genel başkan yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı. Koskoca abimi. Dolayısıyla 'Beni affedin' dedi. Ben de o karar saygı duydum. Ben de o karara saygı duydum" dedi. 
  Konuşmasının ardından milletvekili adaylarıyla kalabalığı selamlayan Akşener, özçekim isteklerini de geri çevirmedi 

İHA           

 
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