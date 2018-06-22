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Meme kanserinde radyoterapinin süresi kısalıyor

Meme kanserinde radyoterapinin süresi kısalıyor
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Isparta Düğün Salonları
 
  - Meme kanserinde radyoterapinin süresi kısalıyor 
  - Hipofraksiyone, meme kanserinde toplam tedavi süresini 3 haftaya kadar kısaltıyor 
 
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Melek Nur Yavuz, radyoterapinin günlük seanslarında dozunu ve süreyi biraz daha artırarak toplam tedavi süresinin kısaltılabileceğini belirtti. 
  Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Melek Nur Yavuz, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu hatırlattı. Tüm dünyada meme kanserine erken dönemde tanı konma oranlarının arttığını ifade eden Prof. Dr. Yavuz, "Erken evre meme kanserinde en sık uygulanan radyoterapi tüm meme ışınlamasıdır. Günlük 2 gray’lik radyasyon dozunda, haftada 5 günden toplamda yaklaşık 5-7 hafta sürebilen (toplamda 45-50 gray ek doz) bu radyoterapi uygulaması artık 3 haftaya kadar kısalıyor" dedi. 
  Meme kanserlerinde daha kısa süreli radyoterapinin kullanılmasının yararlarına dair bilgiler veren Yavuz, "Meme kanseri kadınlarda görülen en sık kanserdir. Meme kanseri ile ilgili tüm dünyada hem tedavi sonuçlarını iyileştirmek hem de yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Buna bağlı olarak da tanı ve tedavi yöntemlerinde birçok gelişme yaşanmaktadır. Erken Evre Meme kanseri tedavisinde radyoterapi, meme koruyucu cerrahi yapılan hastalarda memenin kalan dokusunu korumak amacı ile uygulanır. Işın Tedavisi (radyoterapi) haftada 5 gün ve günde 1 kez uygulanmaktadır. Günlük süresi vakaya göre değişmekle birlikte ortalama 3-4 dakika civarındadır. Uzun yıllardan beri, standart olarak toplam 5-7 hafta (yani yaklaşık toplamda 45-50 gray ek doz) şeklinde uygulanmaktadır. Radyoterapinin günlük seanslarında dozu ve süreyi biraz daha artırarak toplam tedavi süresinin kısaltılması anlamına gelen hipofraksiyone radyoterapi, aynı zamanda hastalık riskini ve yan etkileri arttırmadan hastalar için çok daha uygun ve maliyeti düşük bir tedavi şeklidir. Tedavi süresinin kısalması hastalara hem de hasta yakınlarına, hem ailelerinden hem de işlerinden daha az süre uzakta kalmaları ve tedavi maliyetinin de azaltılması avantajını getirmektedir" ifadelerini kaydetti. 
  
  "Meme kanseri tedavisini 3 haftaya düşürüyor" 
  Meme kanserinde toplam tedavi süresini 3 haftaya kadar kısaltan hipofraksiyone tedavi kararı verirken tümörün saldırganlık derecesinin (grade), hastanın yaşının, sağ veya sol meme olmasının, kemoterapinin tipi ve dozunun, trastuzumab gibi akıllı ilaçlar veya hormonoterapi kullanımı gibi faktörlere ayrıca dikkat etmeye gerek bulunmadığını vurgulayan Dr. Yavuz, "Tüm meme radyoterapisinde hipofraksiyone uygulamasının tüm dünyada kullanılmasının esaslarını belirleyen kanıta dayalı klinik rehberin tam metni Mart 2018 tarihli Practical Radiation Oncology isimli saygın bir bilimsel dergide yayınlanmış ve Radyasyon Onkolojisi alanında dünyanın en önemli bilimsel derneği kabul edilen Amerikan Radyasyon Tedavi Derneği tarafından bu kısa süreli radyoterapinin günümüzde rutin olarak kullanımının çerçevesi belirlenmiştir. Tedavinin evvelden beri yapılagelen 5-7 haftalık (konvansiyonel) şekilde mi yapılacağı veya günümüzde yeni yeni kullanıma giren ve tedavi süresini 3 haftaya kadar kısaltan hipofraksiyone radyoterapi şeklinde mi yapılacağının kararı hastaya özel verilmeli, her hasta için ayrı ayrı değerlendirme yapılmalıdır. Bu kararı verirken hasta ve hekimi bu uygulamanın avantajları, başarı oranları, yan etkileri gibi konuları birlikte etraflıca konuşmalı ve bu uygulama kararını birlikte vermelidirler" diye konuştu. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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