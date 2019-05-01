Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor

Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 01.05.2019 11:57
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TÜBİTAK, milli piyade tüfeği MPT 76'ya monte edilebilen ve bir kilometreye kadar caydırıcı etkisi olan milli lazer silahı geliştirdi. Tüfeğe Monte Lazer (TÜMOL), Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF 2019) görücüye çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (solda), IDEF 2019'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TÜMOL'u tanıttı.

Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor
- TÜBİTAK, milli piyade tüfeği MPT 76'ya monte edilebilen ve bir kilometreye kadar caydırıcı etkisi olan milli lazer silahı geliştirdi
- Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda görücüye çıkan Tüfeğe Monte Lazer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tanıtıldı
- Bakan Varank:
- "Tüfeğe Monte Lazer tamamen milli olarak tasarlandı ve üretildi. Bu, patlayan veya ateşli bir silah değil. Elektriği lazer ışığına çeviriyor"
- "Kısa mesafede etkisi çok yüksek, ses çıkarmıyor yok. Sadece kızılötesi kamera ile görülebiliyor. 20 kilowat güç seviyesinde bir geminin güvertesindeki çeliği delebiliyor"
- "TÜMOL, el yapımı patlayıcılardan dronlara kadar pek çok farklı hedef türüne karşı etkin bir şekilde kullanılabilecek"

TÜBİTAK, milli piyade tüfeği MPT 76'ya monte edilebilen ve bir kilometreye kadar caydırıcı etkisi olan milli lazer silahı geliştirdi. Tüfeğe Monte Lazer (TÜMOL), Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF 2019) görücüye çıktı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor. TÜBİTAK, milli piyade tüfeği MPT 76’ya monte edilebilen milli lazer silahı geliştirdi. TÜMOL'un bir kilometreye kadar caydırıcı etkisi bulunuyor.
TÜMOL, IDEF 2019'da görücüye çıktı. IDEF 2019'un açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tören öncesinde TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Bayraktar ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte TÜBİTAK'a bağlı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) standında incelemelerde bulundu.
BİLGEM tarafından milli imkanlarla geliştirilen TÜMOL'u, beraberindeki askerle birlikte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına getiren Varank, süper silahla ilgili Erdoğan'a bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de eşlik etti. 
 
- "Mehmetçiğe her anlamda üstünlük sağlayacak"
 
Bakan Varank, Tüfeğe Monte Lazer'in tamamen milli olarak tasarlandığını ve üretildiğini belirterek, "Bu, patlayan veya ateşli bir silah değil. Elektriği lazer ışığına çeviriyor. Kısa mesafede etkisi çok yüksek. Ses çıkarmıyor yok. Sadece kızılötesi kamera ile görülebiliyor. 20 kilowat güç seviyesinde bir geminin güvertesindeki çeliği delebiliyor." ifadelerini kullandı.
Lazer silah sisteminin BİLGEM tarafından tamamen milli olarak tasarlanarak üretildiğini aktaran Varank, silahın kısa mesafede etkisinin çok yüksek olduğunu, 150 metrede hedefi kesin etkisiz hale getirdiğini, 250 metrede hedefe zarar verdiğini, hava şartlarına bağlı olarak bir kilometreye kadar caydırıcı etkisinin bulunduğunu bildirdi.
Varank, TÜMOL'un BİLGEM'deki 5 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu kaydederek, "Optik, elektronik ve fizik mühendisleri bu çalışmada yer aldı. Silah, 500 watt'a kadar bir güç seviyesi var. 20 kilowat güç seviyesinde ise bir geminin güvertesindeki çeliği delebiliyor. Bu tahrip edici bir lazer ışığı. TÜMOL, el yapımı patlayıcılardan dronlara kadar pek çok farklı hedef türüne karşı etkin bir şekilde kullanılabilecek. Mehmetçiğe her anlamda üstünlük sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.
 
- "Tam bağımsız Türk savunma sanayi"
 
Varank, IDEF ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin, bugün savunma sanayi alanında güçlü bir Ar-Ge ekosistemine, üretim kabiliyetlerine, hedef ve çözüm odaklı bir bakış açısına sahip olduğunu bildirdi.
Sektörde 16 senede 700 yerli patent başvurusu yapıldığını aktaran Varank, şunları kaydetti:
"Bunun yüzde 63'ü sadece son 5 yılda gerçekleşti. Yüzde 65'e varan bir yerlilik oranına ulaştık. Geldiğimiz nokta, sayın Cumhurbaşkanımızın 17 yıl boyunca ortaya koyduğu 'tam bağımsız Türk savunma sanayi' vizyonu sayesinde gerçekleşti. Yatırımı, üretimi ve istihdamı önceleyerek, Türkiye'yi her zaman bir üst bir lige çıkarmanın peşindeyiz. 
Amacımız, uluslararası savunma sanayi üreticilerine taşeronluk yapmak değil, yerli ve milli savunma sanayimizi bir dünya markası haline getirmek. Stratejiden, tasarıma, altyapı kurulumundan, teknolojiyi geliştirmeye, prototipten ticarileşmeye kadar her aşamayı büyük bir titizlikle takip ediyoruz."
 
- Sınıfının en iyisi İHA ve SİHA'lar
 
Varank, Türkiye'ye teknolojik üstünlük kazandıracak projeler için tüm imkanları seferber ettiklerini anlatarak, artık dünyadaki en ileri teknolojili, sınıfının en iyisi insansız hava araçlarını (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) yerli kabiliyetlerle üreten Türk firmalarının bulunduğunu vurguladı.
Bunları hem üretip hem de ihraç ettiklerini anlatan Varank, uzay ve havacılık teknolojilerinde yüz yıllık tecrübesi olan Ukrayna'nın insansız hava araçlarında Türkiye'yi tercih ettiğini anımsattı.
Varank, Endüstri Bölgeleri Kanunu'nun yatırımcı dostu olduğunu dile getirerek, "En son bir firmamız için Karasu Münferit Yatırım yerini ilan ettik. Bu entegre tesise; raylı sistemler, zırhlı taşıtlar, muhtelif kara araçları, savunma sanayi sistemleri, dizel motorlar ve alt sistemlerinin üretimine dönük proje bazlı teşvikler verdik. Bu üretim ve teknoloji üssü tamamlandığında; yaklaşık 10 bin vatandaşımıza yeni iş imkanı sağlanmış olacak. Üretilecek yerli katma değerin yanı sıra, buradan yapılacak ihracatın da yıllık 1 milyar doları bulması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.











İSTANBUL (AA) - 
 
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