‘Mavi Ev’de Alzaymır Günü Kutlandı

‘Mavi Ev’de Alzaymır Günü Kutlandı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 - ‘Mavi Ev’de Alzaymır Günü Kutlandı   
  - Alzaymır hastaları ve yakınları uzmanlarla buluşturuldu   
 
 - Avrupa'nın en önemli Alzheimer merkezlerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 'Mavi Ev',  21 Eylül Dünya Alzaymır Günü dolayısıyla  hasta ve hasta yakınlarını uzmanlarla buluşturdu.   
  Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi ‘Mavi Ev’ de 21 Eylül Dünya Alzaymır Günün de, hasta ve hasta yakınlarını uzmanlarla buluşturdu. Mavi Ev Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınlar Buluşma Merkezi’nde bir araya gelen hasta yakınları hastalıkla ilgili uzman doktorlardan bilgi aldı. Düzenlenen etkinlikte Avusturya Viyana UMIT Üniversitesi Prof. Dr. Bernd Seeberger, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü Başkanı ve Mavi Ev Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Nörolog Doktor Melih Vural ve Diyetisyen Ferda Çakıroğlu hasta yakınlarını bilgilendirdi. 

  Hekimler hemen ilaca yönlendirmemeli 
  Alzaymır ve Demans hastalığı hakkında Almanya ve Avusturya’da ciddi çalışmalarda bulunan Avusturya Viyana UMIT Üniversitesi Prof. Dr. Bernd Seeberger hastalıkla ilgili son dönemdeki gelişmelerin oldukça düşündürücü olduğuna dikkat çekti. Seeberger, 
  “Demans ve Alzheimer hastalığıyla ilgili yapılan teşhislerde uygulanan ilaçların büyük bir çoğunluğunda kısıtlamaya gidiliyor. Çünkü bu hastalıkla ilgili bulgularda teşhisin yanlış yapıldığı ve ilaç kullanımının hastalığı olmayan insanları da tetiklediği tespit edilmiştir. Buradaki temel nokta özellikle hekimlerin çok aceleci davranıp bu konuda yeterli ve teferruatlı bir teşhisi koymakta sabırsız davranmalarıdır” dedi. 
  Almanya’da yapılan bir araştırmadan bahseden Seeberger “Almanya’da en önemli sorunlardan bir tanesi gençlerin de çok yüksek düzeyde bir endişeye sahip olmaları.  Bundan korkmamak gerek. Bir yerde bir şey unuttuğunuzda hemen ah ben Alzheimer mı oluyorum, bunuyor muyum korkusu bu hastalıkla ilgili kişiyi daha çok korku ve kaygıya yönlendiriyor. Bunu yapmamak gerekir” diye konuştu. 

  Mavi Ev hasta yakınlarına ışık saçıyor 
  Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü Başkanı ve Mavi Ev Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. İsmail Tufan da Demans hastalarının dezavantajlı gruplar olduğunu söyleyerek, onlara daha fazla imkan oluşturulmasını istedi. Tufan, “Kentin en güzel mekânının dünyanın en dezavantajlı insanları için verilip Mavi Ev olarak planlanmış olması Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in ısrarıyla hayata geçirilmiş olması takdire şayandır. Bu imkânı bize verdiği için Başkan Türel’e teşekkür ediyorum. Burası hasta yakınlarına ışık saçıyor, rehberlik ediyor, yol gösteriyor. Meslektaşlarımla birlikte buranın bir parçası olduğum için çok mutluyum” şeklinde konuştu. 

  “Hastalık için bunlar birer işaret olabilir” 
  Nörolog Doktor Melih Vural da hastalığın belirtilerine dikkat çekerek, “Önemli günleri olayları hatırlamakta zorlanıyor, sürekli tekrarlama eğilimi varsa ve hatırlamak için not alma gibi kullanımlarınız artıyorsa hastalık için bunlar birer işaret olabilir. Okuma zorluğu, renk tahmininde zorlanma, araç kullanmakta güçlük, iş ve sosyal aktivitelerden kendini geri çekmede hastalık için bazı belirtilerin başında geliyor” ifadelerini kullandı. 

  “Güçlü beslenme sağlayabiliriz” 
  Diyetisyen Ferda Çakıroğlu da şu tavsiyelerde bulundu: “Taze sebze meyve tüketimi çok önemli. Özellikle  antioksidan açısından önemli besinleri tüketmeliyiz. Barbunya, yaban mersini, erik, enginar, böğürtlen, çilek, fındık beslenmemize bu besinleri eklersek antioksidan açısından güçlü bir beslenme sağlayabiliriz” dedi. 
 
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İHA
                                         
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