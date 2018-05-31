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MATSO Meclisi’nin konuğu Tuğgeneral Yıldız oldu

MATSO Meclisi’nin konuğu Tuğgeneral Yıldız oldu
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - MATSO Meclisi’nin konuğu Tuğgeneral Yıldız oldu   
   
 - Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısına katılan Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Sarılar Mahallesi’ne karakol kuracaklarını, Titreyengöl bölgesine de jandarma noktası oluşturacaklarını kaydetti.   
MATSO Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis başkanı Ömer Kaspaoğlu başkanlığında gerçekleştirdi. MATSO Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, oda olarak gerçekleştirilen faaliyetler ve ekonomik gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.  
Boztaş, “Manavgat 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde 1 milyon 370 bin dolar ihracat yaparken, bu rakam 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde yaklaşık yüzde 423,2 artarak 7 milyon 167 bin dolara yükselmiştir. Ürün bazında Manavgat’tan 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde yapılan ihracatta ilk üç sırayı sırasıyla 2 milyon 238 bin dolarla yaş sebze ve meyve, 2 milyon 221 bin dolarla toprak sanayi ürünleri ve 1 milyon 56 bin dolarla elektrik-elektronik ve makineleri ürünleri yer almıştır. Yılın ilk 4 ayında Manavgat’tan yapılan ihracatta ilk üç sırayı 2 milyon 577 bin dolarla Suudi Arabistan, 2 milyon 236 bin dolarla Rusya Federasyonu ve 1 milyon 58 bin dolarla Suriye almıştır. Antalya 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde 403 milyon 643 bin dolar ihracat yaparken, bu rakam 2018 yılı aynı döneminde yaklaşık yüzde 15,4 yükselerek 465 milyon 838 bin dolar olmuştur. Türkiye 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde 49 milyar 587 milyon 508 bin dolar ihracat yaparken, bu rakam 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde yaklaşık yüzde 10,4 artarak 54 milyar 733 milyon 768 bin dolara yükselmiştir” dedi. 
 
 Tuğgeneral Yıldız, MATSO meclisini ziyaret etti 
Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız da, MATSO meclisini ziyaret etti. Tuğgeneral Yıldız, Jandarma’nın Manavgat’ta yaptığı çalışmaları ve jandarmanın suç oranları konusunda gösterdiği çalışmaları anlattı. Jandarma olarak suçların oluşmadan önlenmesi konusunda başarı göstererek suçları azaltmayı hedefledikleri belirten Tuğgeneral Yıldız, bu konuda hedefledikleri rakamları yakalamaya başladıklarını kaydetti.  Turizmde Türkiye’nin başkentinin Antalya, Antalya’nın başkentinin ise Manavgat olduğunu ifade eden Tuğgeneral Yıldız, jandarma olarak Manavgat’ın güvenliği için yoğun çaba gösterdikleri belirtti. Meclis üyelerinin sorularını da yanıtlayan Tuğgeneral Yıldız, Sarılar Mahallesi’ne karakol kuracaklarını ve Titreyengöl bölgesine da jandarma noktası oluşturacaklarını kaydetti. Gündoğdu Mahallesine daha önce Taşağıl jandarma karakolunun baktığını ifade eden Tuğgeneral Yıldız, Gündoğdu’yu daha yakın olan Çolaklı Karakoluna devrederek sonuca gitmede ve suçların önlenmesinde büyük başarı göstermeye başladıklarını vurguladı. 
 Toplantı sonunda MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş tarafından günün anısına İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Cengiz’e plaket takdim edildi. 
 
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İHA
                                         
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