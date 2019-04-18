Mersin'de masaj salonuna fuhuş operasyonu

- Yenişehir ilçesinde gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı



Mersin'de polis ekiplerinin bir masaj salonuna düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden iş yeri sahibi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Yenişehir ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki masaj salonuna düzenlediği operasyonda, iş yeri sahibi H.İ.Ö. ile 3'ü kadın 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kadınlar ve iki kişi emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

"Fuhşa yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen iş yeri sahibi H.İ.Ö. tutuklandı.



MERSİN (AA) -

