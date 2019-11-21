Marmara Denizi'nde deprem araştırması

Proje kapsamında deniz tabanı sismolojisi, haritacılığı ve gözlem istasyonu dizaynı ve tsunamiler üzerine araştırmalar gerçekleştirildi.

Marmara Denizi'nde deprem araştırması
TÜRKİYE
G.Tarihi: 21.11.2019 14:28
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - TÜBİTAK, Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) ve Avrupa Çok Disiplinli Deniz Tabanı ve Su Kolonu Gözlemevi (EMSO) desteğiyle Marmara Denizi'nde 2,5 yıldır yürütülen Marmara Earthquake Gap Assessment and Monitoring for İstanbul (MAREGAMİ) Projesinde sona yaklaşıldı.

AA ekibi, Marmara Denizi'nde çok disiplinli deprem araştırmalarının yapılmasını ve deniz tabanında bir gözlem istasyonunun tasarlanmasını içeren projeyi yürüten, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsünden Prof. Dr. Sinan Özeren ve Araştırma Görevlisi Nurettin Yakupoğlu ile Fransa'daki Aix Marsilya Üniversitesi CEREGE Araştırma Biriminden yer bilimci Pierre Henry ve Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezinden (CNRS) deniz teknolojileri mühendisi Olivier Desprez de Gesincourt'un Silivri ve İmralı açıklarında iki gün süren çalışmalarını görüntüledi.

Dört ayağı bulunan bilimsel proje kapsamında deniz tabanında farklı cihazlarla sismoloji gözlemleri, deniz tabanında fay kaymalarının ölçümü (deniz tabanı haritacılığı), deniz tabanı gözlem istasyonu dizaynı ve deniz tabanı tsunamileri üzerine gözlem ve modelleme çalışmaları yapılıyor.

Bilim adamları, araştırma için 6 ayda bir İstanbul Üniversitesine ait Yunus-S araştırma gemisiyle Marmara Denizi'ne açılarak, fay hattı üzerinde belirledikleri, derinliği yer yer 800 metre ile 1300 metre arasında değişen noktalara, çeşitli tiplerde algılayıcılara sahip ölçüm cihazlarını bırakıyor.

Cihazlar, akustik modem aracılığıyla 6 ayda bir denizden çıkarılıyor ve kaydettiği bilgiler alınarak bilgisayarlara aktarılıyor, cihaz bataryaları yenilenerek yeniden hazır hale getiriliyor ve fay hattında belirlenen yeni noktaya bırakılıyor.

Ölçüm cihazı 1300 metre derinden çıkarıldı

Bilim adamları Yunus-S araştırma gemisiyle çıktıkları son seferde Silivri'nin 13,5 mil açığında yer alan fay hattı üzerindeki ölçüm cihazını denizden çıkardı.

Akustik modem denize bırakıldıktan sonra ilettiği sinyali algılayan ölçüm cihazı, 1300 metre derinlikten 20 dakikada deniz yüzeyine ulaştı.

Vinç yardımı ile gemiye alınan ölçüm cihazı, su ile yıkandıktan sonra üzerinde yer alan basınç ölçer, sıcaklık, oksijen ve akım ölçer sensörler bilim adamları tarafından özenle çıkarılarak içindeki verilere ulaşıldı.

Son verileri inceleyen bilim adamları, Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin bilgilere de ulaştı. Ölçüm cihazını da etkileyen bu depreme ilişkin bilgiler, seferin tamamlanmasının ardından bilim adamları tarafından detaylı şekilde incelenecek.

Bilim adamları, Silivri'deki çalışmalarını tamamladıktan sonra rotayı İmralı'nın 4 mil açığındaki noktaya çevirdi. Çalışmanın ikinci gününde Silivri açıklarında denizden çıkarılan ölçüm cihazı pili ve donanımı yenilenerek İmralı'nın 4 mil açığında 400 metre derinliğe bırakıldı.

Cihaz 6 ay boyunca burada ölçüm yaptıktan sonra yine denizden çıkarılarak, yeni verilere ulaşılacak.

"Üzerinde enerji biriktiren fay kırılacak"

Prof. Dr. Ziyadin Çakır, projeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜBİTAK'ın yabancı ülkelerle ikili iş birliği kapsamında Fransa Ulusal Araştırma Ajansı ile ortaklaşa yürüttükleri projenin 6 ay sonra biteceğini belirtti.

Araştırma kapsamında deniz tabanında farklı cihazlarla sismoloji gözlemleri, deniz tabanında fay kaymalarının ölçümü (deniz tabanı jeodezisi), deniz tabanı gözlem istasyonu dizaynı ve tsunamileri anlamak için gözlem ve hidrodinamik modellemelerin yapıldığını aktaran Prof. Dr. Çakır, araştırma sonunda elde ettikleri verilere ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Biz bu projeyle Kuzey Anadolu fayının, Marmara Denizi içinden geçen bölümünün özelliklerini daha detaylı anlamaya çalışıyoruz. Fay hangi hızda hareket ediyor? Kilitli mi? Bir deprem üretebilecek mi? Bir deprem olursa tsunami olur mu? Bu sorulara cevap bulmaya çalışıyoruz.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarından başlayıp, boğazın açıklarına kadar gelen bölümünde fayın kilitli olup olmadığı belirsizdi. Bu çalışma ile kesinlikle kilitli olduğunu ortaya koyduk. Deniz tabanına yerleştirdiğimiz cihazlar sayesinde fayın bu bölümünün kilitli olduğunu ve üzerinde enerji biriktirdiğini göstermiş olduk. Dolayısıyla üzerinde enerji biriktiren bu fay gelecekte kırılacak."

Deniz tabanına gözlem istasyonu kurulacak

Deniz tabanında bu gözlemleri periyodik olarak değil, sürekli yapmak istediklerini aktaran Prof. Dr. Çakır, "Bunu hayata geçirmek için ülkenin ekonomik ve insan gücü var. Bu projede güneş enerjisinden beslenen şamandıra ile bağlantılı bir gözlem istasyonu tasarlandı." dedi.

"Ciddi zararlar verecek bir tsunami meydana gelebilir"

Marmara Denizi'nde de tsunami tehlikesinin bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Çakır, "Marmara'da tsunamilerin oluştuğu tarihsel kaynaklardan biliniyor. Tsunamiler deniz altındaki yamaç heyelanları veya Adalar fayı dediğimiz fayın kırılmasıyla meydana gelebilir. Japonya veya Endonezya'daki gibi bir tsunami beklentisi yok ama ciddi zararlar verecek bir tsunami meydana gelebilir. Elde ettiğimiz verilerle tsunami konusunda modelleme yapabileceğiz."dedi.

Dünyanın en hassas basınç sensörlerinden biri

Prof. Dr Sinan Özeren de denizin içinde gerçekleşen depremler ile su kütlesi arasındaki ilişkileri incelemeye çalıştıklarını söyledi.

Bunları incelerken kullandıkları en önemli aletlerden birinin çok hassas bir basınç sensörü olduğunu anlatan Prof. Dr. Özeren, sözlerine şöyle devam etti:

"Suyun dibinde duran bir basınç sensörü aslında kendi üzerinde bulunan suyun ağırlığıyla orantılı olarak statik basıncı ölçüyor. Bizim basınç sensörümüz dünyanın en hassas basınç sensörlerinden biri. Ekvador'da geçen sene meydana gelen bir depremi kaydettiğini gördük. Tam manasıyla değil ama neredeyse bir sismometre gibi çalışıyor.

Silivri depremine ilişkin önemli veriler elde edilecek

Prof. Dr. Özeren, depremlerin denizde etkileşiminin en tanınan etkisinin tsunamiler olduğunu ifade ederek, "Ciddi tsunamilere neden olmayan depremlerin yine suyla etkileşimleri oluyor. Bu verilerden yola çıkarak birtakım matematiksel modeller kurmaya çalışıyoruz. Örneğin su dibinde, deprem nedeniyle oluşan akıntılar ile depremlerin nasıl bağlantıları olduklarıyla ilgili birtakım teorileri test etmeye çalışıyoruz." dedi.

Ölçüm cihazını en son geçen aylarda 5,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Silivri açıklarına koyduklarını anlatan Prof. Dr. Özeren, şunları kaydetti:

"Bu son veriler, 5,8 büyüklüğündeki depremin etraftaki çevre değişkenleriyle olan etkileşimi hakkında bilgi verecek. Geçmiş depremlerle ilgili çeşitli veriler alıyoruz. Örneğin deniz tabanından karotlar alıyoruz, tıpkı doktorların kanser hastalarından biyopsiyle doku örneği aldığı gibi. Fakat aldığınız örnekleri yorumlarken olayın tam olduğu sırada nasıl şeyler olduğu hakkında fikriniz olması lazım yoksa elinizde veri olsa bile bunu yorumlamanız zor oluyor. Bu araştırma deprem ile su kolonu arasındaki ilişkinin fiziği üzerine de fikirler verecek."

Projenin devamlılığı için finansman desteği gerekiyor

Prof. Dr. Özeren, "Daha uzun süre suyun altında kalabilecek, veriyi bu operasyonları yapmadan kablo veya şamandıralar yoluyla aktarabilecek sistemlerimiz olsa ve bunlara ek olarak su altı sismometreleri de koyabilsek bu verilere anında veya çok kısa zaman harcayarak ulaşabilsek hem bilimsel hem de pratik yönden daha iyi olur." dedi.

Projenin mart ayında sonlanacağını belirten Prof. Dr. Özeren, bu proje, bilimsel bir araştırma olmasının yanında deprem ile ilgili bir araştırma olduğu için pratik öneme de haiz olduğunu, bu nedenle projenin devamlılığı için kuruluşların desteğini beklediklerini vurguladı.

Muhabir: Çiğdem Alyanak

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiası
Vali Seymenoğlu Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nun açılış törenine katıldı
EYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattı
Isparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepkiISPARTA'DA KADINLARDAN, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GÜLEDA CANKEL'İN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ
Üniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyor
Ayhan Usta'dan Isparta'ya yeni şube
Isparta'da sanatseverleri buluşturan sergi açıldı
Güleda'nın okulunda üzüntü yaşanıyor
Isparta'da Türk Süsleme ve Geleneksel El Sanatları Sergisi Açıldı
Isparta Valiliğii'nden Güleda cinayetindeki ihmal iddialarına inceleme
Gramı bir milyon euro: Bakanlık harekete geçti, ekonomiye kazandırılacak
Milyonlar bu haberi bekliyordu! Bakan resmen açıkladı: Maaşlar artacak
Isparta'da muhteşem sergi... bugün açılıyor...
Isparta'da Engellerini Değil Yeteneklerini Sergilediler
TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyareti
Vali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'nde
Üniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Isparta il sağlık müdürülüğü'nden önemli bilgilendirme
Isparta'da 51 yaşındaki Turan'dan haber alınamıyor!
Isparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldü
Yeni Burdur Tanıtım Filmi ÇıktıYENİ BURDUR TANITIM FİLMİ ÇIKTI
Isparta’da özel sporculardan yüzmede çok özel başarı
Isparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatı
Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta yas pastaısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!17 Kasım 2019
Isparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatıIsparta'dan 5 ülkeye "kemik çimentosu" ihracatı18 Kasım 2019
Isparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulunduIsparta'da uzman çavuş ve eşi evlerinde ölü bulundu17 Kasım 2019
Gözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleriGözde Balık Evi'nden efsanevi deniz ürünleri menüleri17 Kasım 2019
Isparta’da özel sporculardan yüzmede çok özel başarı Isparta’da özel sporculardan yüzmede çok özel başarı18 Kasım 2019
Yeni Burdur Tanıtım Filmi ÇıktıYeni Burdur Tanıtım Filmi Çıktı18 Kasım 2019
Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını AçtıIsparta’nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. Kez Kapılarını Açtı14 Kasım 2019
Vali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'ndeVali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'nde19 Kasım 2019
Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...Isparta'da trafik kazası: direğe çarptı...17 Kasım 2019
Üniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıÜniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı19 Kasım 2019
Isparta'da 51 yaşındaki Turan'dan haber alınamıyor!Isparta'da 51 yaşındaki Turan'dan haber alınamıyor!19 Kasım 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyaretiIsparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyareti19 Kasım 2019
​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı​Anadolu Kilimi “Geleneğin Kalp Atışları” Programında Tanıtıldı15 Kasım 2019
Isparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldüIsparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldü19 Kasım 2019
TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!19 Kasım 2019
Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarından çok özel fotoğraflar!Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarından çok özel fotoğraflar!16 Kasım 2019
Isparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepkiIsparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepki20 Kasım 2019
Isparta Tarımının En Prestijli Organizasyonu 15 YaşındaIsparta Tarımının En Prestijli Organizasyonu 15 Yaşında15 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyorÜniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyor20 Kasım 2019
Yöresel ve doğal lezzetler Kolancı Şarküteri'deYöresel ve doğal lezzetler Kolancı Şarküteri'de15 Kasım 2019