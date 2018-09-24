Marka şehir Antalya vizyon projelerle çağ atlıyor

Marka şehir Antalya vizyon projelerle çağ atlıyor
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Marka şehir Antalya vizyon projelerle çağ atlıyor   
 
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kenti vizyon projeleri ile marka şehre dönüştürüyor. Boğaçay Projesi’nden, Konyaaltı Sahili’ne, Kruvaziyer Liman’dan, Tünektepe Projesi’ne mega projelerle Antalya, dünyanın parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.   
  Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, projelerle Antalya’nın bir dünya kenti haline gelmesinin önünü açtı. Antalyalıların desteği ile projeleri birer birer başlatan ve gerçekleştiren Başkan Türel, marka kent Antalya hedefine hızla yaklaşıyor. 
  
 Boğaçayı Projesi başladı 
  Antalya’nın geleceğine yön verecek Boğaçay Projesi’nin ilk etabını başlatan Başkan Türel, taşıdığı afet riskiyle Konyaaltı’nı tehdit eden Boğaçayı’nı Antalya’ya büyük katma değer sağlayacak bir yaşam alanına dönüştürüyor. Proje kapsamında taşkın önlemeye yönelik alt yapı çalışmaları ve denizi içeri alınması sürüyor. Yıllardır sel ve taşkınlarla adı gündeme gelen Boğaçayı, proje tamamlandığında Antalyalılara hem sosyal hem de ekonomik anlamda destek sağlayacak. Yaklaşık 1 milyar liraya mal olması beklenen mega projenin diğer etaplarında safari parkı, film platosu gibi çekim merkezleri ile senelerdir Antalya’nın kanayan yarası olan Boğaçayı gelir kaynağına dönecek. 
 
  Konyaaltı Sahili 
  Konyaaltı Sahili projesi sezon öncesi tamamlanarak hizmete açıldı. Dünyanın en güzel sahili haline gelen Konyaaltı Plajı, hem halkın hem de turistlerin büyük beğenisini topluyor. Yaya öncelikli hale getirilen Konyaaltı Sahili, yemyeşil görüntüsü, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor sahaları, parkları, modern kent mobilyaları, meydanları ile muhteşem oldu. 30 bin metrekare beton alanın yeşil alana dönüştürüldüğü proje, turizme de büyük katkı sağlıyor. 
 
  Tünektepe şehir manzarasını güzelleştirecek 
  Teleferik projesinin hayata geçmesi ile ilk adımı atılan Tünektepe Projesi de Antalya’nın işaret fişeği olacak. Muhteşem mimarisiyle kartpostalları süsleyecek Tünektepe Projesi ile Antalya yeni bir çekim merkezine kavuşacak. Tünektepe’de Antalya’nın gelecekteki simgesi olabilecek 30 odalı bir turistik tesis, cazibe merkezi ve yaşam alanı projesi hayat bulacak. Burası halkın da günü birlik ulaşabileceği, istifade edebileceği bir tesis olarak hizmet verecek. 
 
  Nitelikli turist gelecek 
  Nitelikli ve zengin turisti Antalya’ya çekmek için hayata geçirilecek Kruvaziyer ve Yat Limanı Projesi ihale aşamasına geldi. Kruvaziyer Liman’ın günlük turist kapasitesi 20 binin üzerinde olacak. Antalya kruvaziyer turizminin en önemli limanlarından biri haline gelecek. Limana yanaşan gemilerden inen zengin turist, zamanını şehir içinde geçirecek, harcama yaparak ticareti canlandıracak. Kazanan Antalya ve esnaf olacak. 
 
  Antalya Cami Türk ve İslam Medeniyetleri Müzesi 
  Doğa ve deniz turizminin en büyük merkezlerinden olan Antalya’nın kültür turizminin de aranılan merkezlerinden biri haline getirecek olan Antalya Cami ve Türk İslam Medeniyetleri Müzesi’nin çalışmaları sürüyor. 10 bin kişilik kapalı ibadet alanı 20 bin kişilik açık mekandan oluşan Antalya Camii Külliyesi içinde yer alacak müzede Türk ve İslam Medeniyetlerine ait sanat eserler ve bilimsel çalışmalar, modern sergicilik anlayışı ile sunulacak. Yüzyıllarca Antalya'ya hizmet verecek Antalya Cami Projesi mimari özellikleriyle ve içerisindeki Türk İslam Sanatları Müzesi ile kentin kültür ve turizmine katkı sağlayacak. 
 
  Altınova Cemevi 
  Başkan Türel, Alevi vatandaşlara verdiği bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor. Altınova Kültür Merkezi ve Cemevi Projesi’nin temeli törenle atıldı. Altınova Cemevi 4 bin 500 metrekarelik toplam inşaat alanı ve donatılarıyla önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Proje içerisinde 2 adet konferans salonu, ibadethane, kütüphane, kurban kesim merkezi, sergi alanı, kurs alanları ve kafeterya olacak. Cemevi kültür ve sosyal donatı alanları ile yaklaşık 40 bin alevi vatandaşın yaşadığı Altınova bölgesinde önemli bir eksiği giderecek. 
 
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İHA
                                         
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