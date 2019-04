Manisa’da "Teknokent-Vestel ArGeTa" açıldı



Manisa Teknokent’te, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ve Vestel iş birliğinde Vestel ArGeTa (Araştırma, Geliştirme ve Tasarım) Merkezi açıldı.

Teknokent'teki açılış töreninde konuşan Vestel Elektronik Genel Müdürü İsmail Murat Sarpel, şirket olarak Ar-Ge çalışmaları kapsamında Türkiye ortalamasının çok üzerinde harcama yapmalarına rağmen yetmediğini belirtti.

Teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişip, değiştiğine dikkati çeken Sarpel, "Firmaların her şeyi kendi başına yapma şansı yok. Dünyanın hiçbir yerinde en iyiler bile her şeyi kendi başına yapmaya çalışmıyorlar. Mutlaka bir birliktelik içerisindeler. Bazen teknolojilerini en yakın rakipleriyle birlikte geliştiriyorlar ama sonrasında final noktaya giderken herkes kendi yoluna gidip yine rekabet döngüsünün içerisine giriyorlar." dedi.

Türkiye'nin Ar-Ge faaliyetlerinde henüz istenilen noktaya erişemediğini ifade eden Sarpel, "Türkiye'nin şu an Ar-Ge'ye harcadığı miktar gayrisafi milli hasıla içerisinde yüzde 1 civarında, 2023 vizyonumuza baktığımızda hedeflediğimiz rakam yüzde 3 civarında ama rekabet ettiğimiz ülkelere baktığımız da rakamlar yüzde 6 ve yüzde 7 civarlarında. İnanılmaz bir kaynak akışı var. Rekabet edebilmek için çok daha çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz de bilgi ve teknoloji çağını yakalamak adına çalışmalar yapılmasının önemine işaret ederek, "Bizim bu çalışmaları yapmamamız için bir neden yok. İhtiyacımız olan, katma değerli ürünler üretmektir. Yeter ki samimi bir şekilde işe girişelim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, ArGeTa merkezini kurdeleyi keserek hizmete açtı.

ArGeTa merkezinde mühendis ve stajyer öğrencilerden oluşan 12 kişilik ekip, üretilen herhangi bir ürünün prototipinin oluşturulmasında görev yaparak, seri üretime hazır hale getirilmesi için çalışacak.

Merkezde ayrıca girişimcilere hem üretim hem de mühendislik desteği verilmesi hedefleniyor.

Açılışa MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Manisa Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Veli Oğuz da katıldı.



MANİSA (AA) -