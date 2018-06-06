Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı.Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ suçları yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat’ta 6, İstanbul ilinde de 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken ev ve üst aramalarında 42 gram metafetamin uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 5 gram kokain, 22 adet sentetik hap, 5 gram kenevir tohumu, 10 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu öğütme makinesi, 4 kök kenevir bitkisi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet 7,65 mm çapında fişek, 1 adet 12 kalibre ruhsatsız pompalı tüfek ve uyuşturucu madde satışında elde edildiği değerlendirilen 5 bin186 TL ele geçirildi.Gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 6’sının sorguları devam ediyor. 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.İHA