Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8,8 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Manavgat’tın Örnek Mahallesi’nde C.D.’nin evinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, C.D. gözaltına alınırken, 8,8 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan C.D.’nin ifadesinde uyuşturucu maddeyi İstanbul'dan İ.A. ile birlikte aldıklarını beyan etmesi üzerine İ.A. da gözaltına alındı.Haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve bulundurma suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken C.D. ise tutuklandı.İHA