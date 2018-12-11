Manavgat’ta trafik kazaları: 2 yaralı

- Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Manavgat’ın Titreyengöl Caddesinde Emre H.’nin kullandığı 07 DF 585 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan palmiyeye çarptı.Kazada yaralanan ve olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Emre H.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.Çayyazı Mahallesi’nde de Eray K.’nin kullandığı 07 AAZ 857 plakalı otomobil bahçe duvarına çarptı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği kazada otomobil sürücüsü Eray K. yaralanırken, ambulans ile hastaneye kaldırılan Eray K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.İHA