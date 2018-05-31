- Manavgat’ta televizyon ve ziynet hırsızları tutuklandıAntalya’nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın 3. katının penceresinden girerek televizyon ve içki çalan hırsız tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde elinde battaniyeye sarılı televizyon olan bir şüpheliyi durdurdu. Şüpheli hareketlerde bulunan F.O.’nun battaniyeye sarılı olan televizyon ile 2 adet içkiyi bir evin 3. katının açık olan penceresinden girerek çaldığını ifade etti.Ele geçirilen malzemeler ev sahibine teslim edilirken F.O. ise emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine teslim edildi.Öte yandan, Salkımevler Mahallesi'nde bulunan bir evden 2 adet yarım altın, 800 TL, 1 adet altın künye ve 1 adet altın yüzük çalan C.U. polis tarafından yakalandı. C.U. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine teslim edildi.İHA