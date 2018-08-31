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Manavgat’ta suçlulara göz açtırılmıyor

Manavgat’ta suçlulara göz açtırılmıyor
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Manavgat’ta suçlulara göz açtırılmıyor   
 
- Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılının ilk 7 ayında suç ve suçlularla mücadelede büyük bir başarıya imza attı. Polis sorumluluk bölgesinde 2018 yılında 3 bin olay meydana gelirken, olayların aydınlatılmasındaki oran geçtiğimiz yıla oranla arttı. 
  Manavgat’ta suç ve suçlularla mücadelesini aralıksız sürdüren Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2018 yılının ilk 7 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre daha başarılı sonuçlar aldı. Mala ve kişiye karşı işlenen suçlarda Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayları önlemede gösterdiği başarıyı suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesinde de gösterdi. Manavgat’ta polis sorumluluk bölgesinde 2017 yılında 745 olan mala karşı işlenen suç sayısı 557’ye düşerek yüzde 25.5 gibi bir azalma gösterdi. Olayların aydınlatılmasında ise yüzde 50 olan oran yüzde 65’e çıktı. 
  Darp, yaralama, öldürme, hakaret, cinsel suçlar, şantaj ve tehdit gibi kişiye karşı işlenen suçlarda 2017’de bin 200 olan suç sayısı bin 350’ye çıkarken, suçların aydınlatılmasındaki başarı oranı ise yüzde 95’ten 97’ye yükseldi. 
  Kişiye karşı işlenen suçlarda en çok dikkat çekenler Sorgun Mahallesi'ndeki Alman kadın cinayeti ve Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde yaşlı kadına gasp ve hırsızlık olayı oldu. Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alman kadın cinayetini bir pıtraktan yola çıkarak cinayet zanlısının 15 gün içerisinde yakalanmasını sağladı. Yine Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde evde tek başına yaşayan yaşlı kadının gasp edilmesi ve hırsızlık olayının ardından kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler, olayı gerçekleştiren 2’si Gürcü 3 kişiyi 4 gün içerisinde yakaladı. Yakalanan zanlılardan birisinin 15 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı olması cinayet olayını faili meçhul olmaktan çıkardı. 
  Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele konusunda önemli işlere imza atan ekipler, 2018 yılının ilk 7 ayında 4 kilo esrar, 1 kilo 230 gram metamfetamin, 52 gram eroin, 30 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olaylarla ilgili 129’u kullanmak ve bulundurmak, 37’si ise ticaretini yapmak suçlarından olmak üzere toplam 166 kişiyi adli makamlara teslim etti. 
 
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İHA
                                         
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