Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpması sonucu yol kısa süreli kapandı.Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine gitmekte olan Mehmet K.’nin kullandığı 42 BK 581 plakalı kamyon, Manavgat Çevreyolu Sanayi Köprülü Kavşağında önünde gitmekte olan İlyas A.’nın kullandığı 70 FR 391 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolda dönen otomobile kamyon bu kez de yan tarafından çarptıktan sonra durabilirken, kazada kimsenin burnu bile kanamadı. Kazanın ardından Köprülü Kavşakta trafik akışı uzun süre tek şeritten sağlanırken uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik akışı araçların yoldan kaldırılmasının ardındannormale döndü.İHA