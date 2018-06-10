Manavgat Irmağında son 1 ay içerisinde 4 kişinin boğularak yaşamını yitirmesine rağmen bazı vatandaşlar yasak olmasına rağmen küçük yaştaki çocuklarıyla birlikte Manavgat Irmağına girmeye devam ediyor.Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Irmağında son bir ayda biri çocuk olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybetmesi , vatandaşlara ders olmadı. Manavgat şelalesinin hemen üzerinde bulunan alana gelen çok sayıda piknikçi, hem piknik yapıp hem de Yasak levhalarına rağmen yüzmeye devam ediyorlar.Irmağa girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu gösteren uyarı tabelalarını hemen dibinde yaşananlar pes dedirtiyor. Yanlarında çocuklarıyla birlikte ırmak kenarına gelen ebeveynler, küçük yaştaki çocuklarını da kucaklayıp suya atmaktan kaçınmıyor.İHA