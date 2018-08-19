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Manavgat Irmağı'na atlayan genç, polisi ve sağlık ekibini alarma geçirdi

Manavgat Irmağı'na atlayan genç, polisi ve sağlık ekibini alarma geçirdi
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
   
  - Manavgat Irmağı'na atlayan genç, polisi ve sağlık ekibini alarma geçirdi   
 
- Antalya'nın Manavgat ilçesinde köprüde bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu ihbarı polisi ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Köprüdeki şahıs Manavgat Irmağı'na atlayıp kıyıya çıkarken, polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi olay yerine geldi.   
  Olay, dün akşam saatlerinde Manavgat'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir kişinin Manavgat çevreyolu köprüsünün korkuluklarına çıktığı ve intihar edeceği ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. İsminin Ömer T. olduğu bildirilen kişi, köprüden atladıktan sonra yüzerek kıyıya çıktı. Üzerinde kimlik bulunmayan ve adının Ömer T. Olduğunu belirten şahıs, serinlemek için köprüye çıkarak atladığını kimliğini markette bıraktığını söyledi. Ömer T., polislerin uyarılarının ardından 112 sağlık ekibinin gözetiminde Manavgat Devlet Hastanesine gönderildi. 
  Ömer T.'nin köprüden atlaması sırasında köprünün altında bulunan vatandaşlar, şahsın alkol aldıktan sonra üzerini bile çıkarmadan köprüye çıkarak ırmağa atladığını belirtti. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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