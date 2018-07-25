- Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı Manavgat Kolluk Destek Tim Komutanlığı, 7 personel ve 2 bot ile Manavgat Irmağı’nda hizmet vermeye başladı.Destek Tim Komutanlığının göreve başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Sezai Özkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Adli Yargı Komisyonu Başkanı Erdem Ersoy ve daire amirleri katıldı.Sahil Güvenlik Teşkilatının, İçişleri Bakanlığına bağlanmasının ardından genişleme çerçevesinde değişik yerlerde karakol niteliğinde konuşlandırılmaya başlandığını belirten Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit "Bu kapsamda Manavgat’ta da 7 personeliyle 2 tane bottan oluşan bir Sahil Güvenlik Komutanlığı Kolluk Destek Timi oluşturuldu. Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, İlçe jandarma komutanlığındaki bürosundan hizmete devam edecek. Bilineceği gibi ihtiyaç durumunda bugüne kadar Kemer, Antalya ya da Alanya’dan Sahil Güvenlik ekipleri gelip müdahalede bulunuyordu. Bu durum bizim ve Sahil Güvenlik için bir külfet insanımız için gecikme nedeni oluyordu. Şimdi burada hizmet ayağımıza geldi diyebiliriz" dedi.Manavgat Irmağında sık yaşanan boğulma vakalarına işaret eden Kaymakam Yiğit, "Hem boğulma vakalarının aşağı çekilmesi için denetim yapılacak hem ırmakta turist taşımacılığı yapan 170'e yakın tekne denetlenecek. Bu denetimler de en sıkı şekilde yapılacak. Çünkü ırmak hakikaten zor bir ırmak ve debisi yüksek ırmaklardan bir tanesi, her türlü can tehlikesi var. Dolayısıyla burada bu denetimler yapılacak. Ve sahilde su sporlarından tutun da diğer taşımacılık, turizm seyahat işleri gibi bu tür alanlar denetlenecek. Onun dışında zaman zaman yaşanan insan ticareti sıkı bir denetim altına alınacak. Bu konuda burada çalışan bütün arkadaşlarımızı da şimdiden kurallara uyması konusunda uyarıyorum. Bütün vatandaşlarımızı da aynı şekilde kurallara uyması konusunda uyarıyorum. Bu onların güvenliği içindir. Bundan sonra burada çok daha güzel hizmetler verecektir" diye konuştu.Manavgat’ta arama kurtarma ekibi kurulmasının yolunun da açıldığını belirten Kaymakam Yiğit, "Şuan proje aşamasında bir çalışmamız var. Sahil Güvenlik nezdinde dalgıç kadrosu oluşturuldu. Sahil güvenlik binasının projesi de hazır ama proje ihale edilecek. Hizmet binasının tamamlanmasıyla ekip Manavgat’ta göreve başlayacak. Şuan su üstü için önlem alıyoruz. Ama su altı için de o tim kadrosu var. Çok kısa bir süre de gerçekleşmeyecek. Belki önümüzdeki yıl belki sonraki yıl" dedi.İHA