Manavgat Irmağı’na Sahil Güvenlik Destek Timi

Manavgat Irmağı’na Sahil Güvenlik Destek Timi
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Manavgat Irmağı, Sahil Güvenlik tarafından denetlenecek 
  - Manavgat Irmağı’na Sahil Güvenlik Destek Timi 
  - 7 personel, 2 bot ile ırmakta denetim yapacak 
 
- Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı Manavgat Kolluk Destek Tim Komutanlığı, 7 personel ve 2 bot ile Manavgat Irmağı’nda hizmet vermeye başladı.  
  Destek Tim Komutanlığının göreve başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Sezai Özkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Adli Yargı Komisyonu Başkanı Erdem Ersoy ve daire amirleri katıldı. 
  Sahil Güvenlik Teşkilatının, İçişleri Bakanlığına bağlanmasının ardından genişleme çerçevesinde değişik yerlerde karakol niteliğinde konuşlandırılmaya başlandığını belirten Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit "Bu kapsamda Manavgat’ta da 7 personeliyle 2 tane bottan oluşan bir Sahil Güvenlik Komutanlığı Kolluk Destek Timi oluşturuldu. Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, İlçe jandarma komutanlığındaki bürosundan hizmete devam edecek. Bilineceği gibi ihtiyaç durumunda bugüne kadar Kemer, Antalya ya da Alanya’dan Sahil Güvenlik ekipleri gelip müdahalede bulunuyordu. Bu durum bizim ve Sahil Güvenlik için bir külfet insanımız için gecikme nedeni oluyordu. Şimdi burada hizmet ayağımıza geldi diyebiliriz" dedi. 
 
  Boğulma vakaları azalacak 
  Manavgat Irmağında sık yaşanan boğulma vakalarına işaret eden Kaymakam Yiğit, "Hem boğulma vakalarının aşağı çekilmesi için denetim yapılacak hem ırmakta turist taşımacılığı yapan 170'e yakın tekne denetlenecek. Bu denetimler de en sıkı şekilde yapılacak. Çünkü ırmak hakikaten zor bir ırmak ve debisi yüksek ırmaklardan bir tanesi, her türlü can tehlikesi var. Dolayısıyla burada bu denetimler yapılacak. Ve sahilde su sporlarından tutun da diğer taşımacılık, turizm seyahat işleri gibi bu tür alanlar denetlenecek. Onun dışında zaman zaman yaşanan insan ticareti sıkı bir denetim altına alınacak. Bu konuda burada çalışan bütün arkadaşlarımızı da şimdiden kurallara uyması konusunda uyarıyorum. Bütün vatandaşlarımızı da aynı şekilde kurallara uyması konusunda uyarıyorum. Bu onların güvenliği içindir. Bundan sonra burada çok daha güzel hizmetler verecektir" diye konuştu. 
 
  Dalgıç kadrosu da göreve başlayacak 
  Manavgat’ta arama kurtarma ekibi kurulmasının yolunun da açıldığını belirten Kaymakam Yiğit, "Şuan proje aşamasında bir çalışmamız var. Sahil Güvenlik nezdinde dalgıç kadrosu oluşturuldu. Sahil güvenlik binasının projesi de hazır ama proje ihale edilecek. Hizmet binasının tamamlanmasıyla ekip Manavgat’ta göreve başlayacak. Şuan su üstü için önlem alıyoruz. Ama su altı için de o tim kadrosu var. Çok kısa bir süre de gerçekleşmeyecek. Belki önümüzdeki yıl belki sonraki yıl" dedi. 
 
AW452280_01AW452280_02AW452280_03AW452280_04AW452280_05AW452280_06AW452280_07


İHA                           
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
VALİ GÜNAYDIN'DAN ISPARTA'YA MÜJDELER
Isparta ’da planlı elektrik kesintisi
ISPARTA FUNCİTY'DE KARAOKE BAŞLADI
HAS TAVUK ISPARTA'DA YENİ ŞUBELER AÇTI
Isparta Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü Basın Bülteni
Binlerce kişiye müjde! Sağlıkta dev reform
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren kasko kararı!
ISPARTA TED KOLEJİ REKLAM BANNER
Vali Günaydın, gazetecilerle kahvaltıda buluştu
Isparta'da mesirelik yerler ve alanlar yenilendi
BAŞKAN GÜNAYDIN'IN BASIN BAYRAMI MESAJI
Bedelli askerlik teklifinde yeni düzenleme!
Isparta sokak hayvanlarına verdiği önemi gösterdi
Cezaevinde intihar girişiminde bulunan genç hayatını kaybetti
Isparta'da Park halindeki araç alev aldı
Sütçüler Yazılı Kanyon’da hamak faciası: 1 yaralı
Lavanta Kokulu Köy Projesini Dünya Duyuyor
Isparta'da susuzluktan kuruyan ağaçlarını kesiyorlar
Isparta SGK İl Müdürlüğünden duyuru
Emeklilere maaş farkı perşembe ödenecek
​Burdur'da 4.7 Şiddetinde Deprem
Tarihi Pınar Pazarı bugün açıldı
Emekliye 355 TL zam yolu göründü
Emeklilere 4 bin 800 lira avans müjdesi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Kanun değişti! Binlerce kişi nüfus müdürlüklerine koştu...Kanun değişti! Binlerce kişi nüfus müdürlüklerine koştu...21 Temmuz 2018
​Burdur'da 4.7 Şiddetinde Deprem​Burdur'da 4.7 Şiddetinde Deprem23 Temmuz 2018
Emekli maaşı zamlarıyla ilgili SGK'dan açıklama!Emekli maaşı zamlarıyla ilgili SGK'dan açıklama!21 Temmuz 2018
Palet ve naylonlardan çıkan yangın markete sıçradı Palet ve naylonlardan çıkan yangın markete sıçradı 18 Temmuz 2018
Emekliye 3’lü fırsatEmekliye 3’lü fırsat19 Temmuz 2018
Tarihi Pınar Pazarı bugün açıldıTarihi Pınar Pazarı bugün açıldı22 Temmuz 2018
Binlerce kişiye 2.5 yıl erken emeklilik sürpriziBinlerce kişiye 2.5 yıl erken emeklilik sürprizi19 Temmuz 2018
Isparta SGK İl Müdürlüğünden duyuruIsparta SGK İl Müdürlüğünden duyuru23 Temmuz 2018
Bakan açıkladı: MEB'de yeni dönem başlıyorBakan açıkladı: MEB'de yeni dönem başlıyor20 Temmuz 2018
Emeklilere 4 bin 800 lira avans müjdesiEmeklilere 4 bin 800 lira avans müjdesi22 Temmuz 2018
İşçiye 5.434 lira tazminatİşçiye 5.434 lira tazminat19 Temmuz 2018
Sütçüler Yazılı Kanyon’da hamak faciası: 1 yaralı Sütçüler Yazılı Kanyon’da hamak faciası: 1 yaralı 23 Temmuz 2018
Emekliye 355 TL zam yolu göründüEmekliye 355 TL zam yolu göründü22 Temmuz 2018
Rögar temizlemek isterken canından oluyorduRögar temizlemek isterken canından oluyordu21 Temmuz 2018
Kredi kartı kullananlar dikkat! Çok önemli uyarıKredi kartı kullananlar dikkat! Çok önemli uyarı21 Temmuz 2018
Vefalı gencin 'anne' çığlığı duyuldu Vefalı gencin 'anne' çığlığı duyuldu 19 Temmuz 2018
Isparta'ya rüzgar gülü ile enerji sağlanacak!Isparta'ya rüzgar gülü ile enerji sağlanacak!18 Temmuz 2018
Isparta’da planlı elektrik kesintisi Isparta’da planlı elektrik kesintisi 20 Temmuz 2018
Cezaevinde intihar girişiminde bulunan genç hayatını kaybetti Cezaevinde intihar girişiminde bulunan genç hayatını kaybetti 23 Temmuz 2018
Isparta Gül Köşkü törenle hizmete açıldıIsparta Gül Köşkü törenle hizmete açıldı20 Temmuz 2018