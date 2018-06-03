Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Manavgat Irmağı, 5 Mayıs tarihinden buyana kısa aralıklarda 4 kişiye mezar oldu.Irmakta ilk boğulma vak'ası 4 Mayıs tarihinde yaşandı. Manavgat üzerindeki köprüden atlayan bir kadını kurtarmaya çalışırken girdaba kapılan Cihan Toplar hayatını kaybederken, ikinci acı haber 18 Mayıs tarihinde geldi. Ailesiyle birlikte ırmak kenarında piknik yapan 5 yaşındaki Samet Durmuş, ayağı kayıp ırmağa düşerek hayatını kaybetti. Küçük Samet'in cesedi 13 gün sonra bulunabildi. 23 Mayıs tarihinde ise Samet Durmuş'un cesedinin aranması çalışmaları sebebiyle düşürülen su seviyesi, çalışmalar bittikten sonra ırmağa tekrar su verilince kayalıklarda kız arkadaşıyla birlikte mahsur kalan Mustafa Tekin, yardım çağırmak isterken ayağı kayılıp akıntıya kapıldı. Kız arkadaşı vatandaşlar tarafından kurtarılırken Tekin ağır yaralı olarak ırmaktan çıkartıldı. Tekin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Manavgat ırmağından son acı haber ise dün geldi. Yüzmek için ırmağa giren 18 yaşındaki Ramazan Çalı, " Boğuluyorum , yardım edin" diye bağırdıktan sonra gözden kayboldu. Çallı'nın cansız bedeni bir gün sonra kaybolduğu yerden 600 metre aşağıda bulundu.4 Mayıs tarihinde Manavgat Irmağı’na atlayan kadını kurtarmak için ırmağa giren Cihan Toplar isimli garson genç, girdaba kapılarak kaybolurken, intihar etmek için ırmağa atlayan kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İsminin Ezgi Ç. olduğu belirlenen 2 çocuk annesi genç kadın iddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra Zeynel Şenol Köprüsü’ne gelerek intihar girişiminde bulundu. Köprüde bulunan vatandaşların uyarılarına kulak asmayan genç kadın köprüden ırmağa atladı. Köprünün 100 metre aşağısında ırmak kenarında bulunan kafeteryada garson olarak çalışan 2 genç, ırmakta hızla akmakta olan genç kadını kurtarmak amacıyla ırmağa girdi. Genç kadının yanına ulaşarak kadını çıkarmak isteyen Cihan Toplar, kadının direnmesi üzerine ırmakta batıp çıkmaya başlarken bir süre sonra suda kayboldu. Diğer genç kendi imkanlarıyla ırmaktan çıkarken, akmaya devam eden genç kadın ise Yukarı Hisar Mahallesi’ndeki yaya köprüsünün altında vatandaşlar tarafından ırmaktan çıkarıldı. 5 Mayıs tarihinde Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı’na bağlı DE HAK 8 dalış ekibi ve SAGET 13 ekibi gencin son görüldüğü noktadan itibaren su üzerinde ve su altında arama çalışması başlattı. Kısa bir aramanın ardından talihsiz gencin cesedi ırmağa girdiği yerin yaklaşık 150 metre aşağısında yaya köprüsünün 20 metre yukarısında sahile 3 metre mesafede 5 metre derinlikte ağaç dallarına takılı vaziyette bulundu.Toplar’ın cesedi ırmaktan çıkarılırken arama çalışmasını takip eden arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Cihan Toplar’ın cesedi önce Manavgat Devlet Hastanesi’ne ardından da Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bir kafeteryada şef garson olarak çalıştığı ve herkes tarafından sevilen bir sima olduğu bildirilen gencin kısa süre önce sözlendiği ve nişan hazırlığı yaptığı öğrenildi.Manavgat ırmağında ikinci boğulma vak'ası 18 Mayıs tarihinde yaşandı. Sarılar Mahallesinde oturan İbrahim ve Zeynep Vurkun çifti, 3 çocuğuyla birlikte Bucak Şeyhler Mahallesi Eğri Kavak Mevkiine piknik yapmaya gitti. Çocuklar oyun oynadığı sırada ayağı kayarak Manavgat ırmağına düşen 5 yaşındaki Samet Durmuş Vurkun, anne ve babasının tüm çabalarına rağmen ırmakta kayboldu. Çolaklı da bir otelde çalıştığı bildirilen baba İbrahim Vurkun, oğlunu kurtarmak için girdiği ırmakta boğulmaktan son anda bir ağaca tutunarak kurtuldu. İbrahim Vurkun’u tutunduğu ağaçtan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı. Olay yerindeki 112 ekibi donmak üzere olan babaya ambulansta müdahalede bulunurken baba hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Olayın şokunu yaşayan ve 2 küçük çocuğuna sıkı sıkı sarılan anne Zeynep Vurkun, Samet Durmuş’un bir anda ayağının kaydığını ve ırmakta akıntıya kapıldığını, kocasının arkasından atlayıp bir süre kıyıya çıkarmaya çalıştığını, daha sonra eşinin güçlükle bir ağaca tutunduğunu oğlunun ise kaybolduğunu söyledi.Olayı duyan Vurkun ailesinin yakınları ve tanıdıkları olay yerine akın etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Antalya’dan gelen il jandarma komutanlığı dalgıçları akşam saatlerinde ırmakta arama çalışmasına başladı. Havanın kararması sebebiyle arama çalışmalarına ara verildi. Önceki gün Manavgat’a gelen İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Vurkun ailesinin çocuklarının yeniden aranması talebi üzerine Tuğgeneral Yıldız'ın talimatıyla JAK Sualtı Arama Timi ve deniz polisi ekipleri ırmakta arama yaptı. Konya, Muğla ve Antalya'dan gelen 15 kişilik deniz polisi su altı arama ekibiyle birlikte İHH tarafından yeniden arama yapıldı. Aramalar sonucunda Samet Durmuş Vurkun'un cansız bedeni, düştüğü yerden yaklaşık 1 kilometre aşağıda olaydan 3 gün sonra dalgıçlar tarafından bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine cumhuriyet savcısı ve Samet'in ailesi de geldi. Haberi alan anne-baba ve diğer yakınları olay yerine akın etti. İncelemenin ardından Samet'in cenazesi Manavgat Devlet Hastanesi morguna konuldu.Samet Durmuş Vurkun’un cenazesi Manavgat Sarılar Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi. Samet’in cenazesi ilk olarak helallik alınmak üzere Sarılar Mahallesi’ndeki evlerine getirildi. Samet’in annesi Zeynep, taziyeye gelen Tuğgeneral Cengiz Yıldız’a çocuğunun bulunmasından dolayı teşekkür ederken ellerine sarılıp öptü. Cenaze töreni öncesinde anne Zeynep Vurkun, oğlunun cansız bedenini getiren cenaze aracının sürücüsüne, oğlunun evlerinin önündeki parkı çok sevdiğini, son kez cenazesini bu parkın çevresinde dolaştırmasını istedi. Cenaze aracı oyun parkının etrafını dolaştıktan sonra mezarlığa gitti. Ardından minik Samet’in cenazesi Manavgat ilçesi Sarılar Mahalle Mezarlığı’ndaki cenaze töreninde, yağan yağmur ve dualar eşliğinde toprağa verildi. Törene, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız’da katılırken cenaze namazını Manavgat Müftüsü Mustafa Atilla kıldırdı.23 mayıs tarihinde ise akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kız arkadaşı Ş.Y. ile birlikte Ulukapı Mahallesi Priz Mevkiine giden ve Manavgat ırmağının hemen kenarında bulunan kayalıklarda sohbete dalan Mustafa Tekin, Manavgat ırmağında su seviyesinin yükselmesi sonucu kayalıkta mahsur kaldı. Kız arkadaşının yüzme bilmemesi nedeniyle yardım etmek amacıyla kayalıklarda yürüyerek kıyıya çıkmak isteyen Tekin, ayağının kayması sonucu suya düştü. Girdaba kapılan Tekin bir anda suda kayboldu. Kız arkadaşı Ş.Y. ise çevreden yetişenler tarafından mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarıldı.Ş.Y.’nin erkek arkadaşının boğulduğunu söylemesi üzerine 112’ye haber verilirken itfaiye ve 112 sağlık ekibi olay yerine geldi. Yaklaşık 1 saat sonra Manavgat ırmağında 18 Mayıs tarihinde kaybolan Samet Durmuş Vurkun isimli çocuğu arama çalışmaları nedeniyle Manavgat’ta bulunan Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı Dalgıçları olay yerine gelerek Mustafa Tekin’i aramaya başladı. Tekin’in cansız bedeni kayalıklardan 5-6 metre aşağıda bulundu. Ailesi ve yakınlarının feryatları arasında Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Ailesi ve arkadaşları Manavgat Devlet Hastanesinde sinir krizleri geçirirken, Tekin’in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.Manavgat ırmağında kaybolan Samet Durmuş Vurkun'u arama çalışmaları nedeniyle arama yapıldığı saatlerde Manavgat ve Oymapınar Barajlarından su kesintisi yapıldığı için su seviyesinin oldukça düştüğü, çalışmanın ardından su bırakılması nedeniyle de aniden yükseldiği ve Mustafa Tekin ve kız arkadaşının kayalıkta mahsur kaldığı bildirildi.Manavgat ırmağında son boğulma vakası ise dün yaşandı. Saat 17.30 sıralarında, Şelale Mahallesi Şarlak mevkiinden serinlemek için Manavgat Irmağı’na giren 18 yaşındaki üniversite hazırlık öğrencisi Ramazan Çalı bir süre yüzdü. Karşı kıyıya yüzerek gidip gelen Çalı, ırmağın ortasına geldiğinde “Boğuluyorum, yardım edin” diyerek yardım istedi. Bu sırada ırmak kenarında bulunan Halil Yüksel, genci kurtarmak için ırmağa atladı. Fakat Halil Yüksel de akıntıya kapılınca yardımına restoranda yemek yiyen vatandaşlar koştu. Yüksel, kurtarılırken Ramazan Çalı akıntılar arasında kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri bot ile ırmak üzerinde arama başlattı. Havanın kararması sebebiyle dün ara verilen çalışmaların sabah erken saatlerde yeniden başladı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekibi tarafından Ramazan Çalı'nın cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 600 metre aşağıda 1,5 metre derinlikte kolu bir dala takılı halde bulundu.İHA